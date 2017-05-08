Suriye Dışişleri Bakanı'ndan YPG açıklaması

Bölgelerde tüm tarafların operasyon ve saldırıları altı ay süreyle duracak. Garantör ülkelerin uzlaşması durumunda bu süre uzayacak.

Bu arada Şam'ın kuzeyin doğusundaki Barzeh bölgesinde silahlı muhaliflerin ve ailelerinin tahliyesine başlandı.

Devlet televizyonu, muhalifler ve ailelerinin yaklaşık 40 otobüse bindirildiğini ve araçların İdlib'e yola çıktığını bildirdi.

Daha önce de yine muhaliflerle hükümet arasındaki anlaşma kapsamında Halep'in muhaliflerin elindeki bölümünden tahliyeler gerçekleştirilmişti.