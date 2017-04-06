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BBC Türkçe

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Suriye ordusu böyle silahlar kullanmaz

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İdlib'de düzenlenen saldırıya ilişkin düzenlediği bir basın toplantısında, hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığı iddiasını yalanladı.

06 Nisan 2017 16:59

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İdlib'de düzenlenen saldırıya ilişkin düzenlediği bir basın toplantısında, hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığı iddiasını yalanladı.

Muallim, yaptığı açıklamada, "Bir kez daha vurguluyorum ki, Suriye ordusu ne bugün ne de gelecekte kendi halkına karşı böyle silahlar kullanmaz. Hatta sivilleri öldüren teröristlere karşı bile kullanmaz" dedi.

Velid Muallim, saldırıyla ilgili uluslararası bir soruşturmayı kabul edip etmeyeceklerine ilişkin soruya ise "bu incelemelerle ilgili önceki tecrübelerimiz çok cesaret verici değildi" dedi.

Rusya'dan İdlib saldırısına ilişkin yapılan son açıklamada ise, "saldırının teröristlere ve Devlet Başkanı Beşar Esad muhaliflerine yarar sağladığı" ifade edildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Tabii ki kimyasal silah kullanılmasını kabul edemeyiz. Suriye silahlı güçlerinin bu silahların teröristlerin eline düşmemesi için tüm adımları atmasını bekleyebiliriz" dedi.

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