Suriye Dışişleri Bakanı: Esad kırmızı çizgimizdir; Cenevre'de 24 saat içinde kimse gelmezse döneriz

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Cenevre barış görüşmelerinde Esad'ın geleceğini tartışmak isteyen kimseyle konuşmayacaklarını, Suriye liderinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Cenevre'deki Suriye görüşmeleri için heyetin yarın yola çıkıcağını söyleyen Muallim, "Eğer 24 saat içinde kimse gelmezde döneceğiz" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kesintiye uğrayan görüşmelerin Pazartesi tekrar başlaması hedefleniyor. Muallim, Cenevre öncesi başkent Şam'da bir basın toplantısı düzenledi.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan toplantıda Muallim, "Beşar Esad Suriye halkına aittir ve Suriye halkının kırmızı çizgisidir" dedi.

"24 saat içinde kimse gelmezse döneceğiz"

Muallim, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yı işaret ederek, "Ne o ne de başka birisi, her kim olursa olsun, kimsenin cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşma hakkı yok" dedi.

Barış görüşmelerine hâlâ bağlı olduklarını belirten Dışişleri Bakanı, "Suriye heyetinin, muhalefet heyetinin gelişini sadece 24 saat bekleyeceklerini aksi takdirde ülkeye geri döneceğini" belirtti.

Muallim, "Heyetimiz Cenevre'ye gitmek üzere yarın ülkeden ayrılacak. 24 saat bekleyeceğiz ve kimse gelmezse geri döneceğiz" diye konuştu.

“Federal devlet olmaz”

Federal devlet tartışmalarına da değinen Muallim, "Federalizm hakkında konuşmayı reddediyoruz" dedi ve Suriye'nin bağımsız, birlik içinde ve egemen bir devlet olarak kalması gerektiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaşa siyasi çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen Cenevre barış görüşmelerinin Şubat ayındaki son raundu, başlamasından kısa süre sonra çökmüştü.

Muhalifleri temsil eden Yüksek Müzakere Komitesi Cenevre'ye, hükümet heyetinden yaklaşık 35 saat sonra varmış, BM temsilciliğineyse bundan iki gün sonra gitmişti.

Hem Suriye hükümeti hem de Yüksek Müzakere Komitesi Pazartesi günü yeniden başlayacak görüşmelere katılmayı kabul etmiş durumda.

Komite, dün yayımladığı açıklamada, "Suriye'de akan kanı durdurmayı ve politik çözümü hedefleyen uluslararası çabalara bağlılıkları nedeniyle görüşmelere katılım sağlayacaklarını" belirtti.

Muhalif lider: Suriye ordusu yeni operasyonlar için hazırlık yapıyor

Komitenin genel koordinatörü Riyad Hicab, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, görüşmelerde, Esad ve mevcut hükümetinin parçası olmadığı bir geçiş hükümetinin kabulü için mücadele edeceklerini söyledi.

Hicab şunları ekledi: "Onların (hükümet) suç işlediğini ve önümüzdeki dönemde hava ve kara operasyonlarını artırmak için hazırlandığını biliyoruz".

27 Şubat'ta, Nusra Cephesi ve IŞİD'i kapsamayan bir ateşkes anlaşması yürürlüğe girmişti.

Suriye'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda 250 binden fazla kişi yaşamını yitirirken milyonlarca Suriyeli yaşadığı yerden ayrılmak zorunda kaldı.