Suriye Dışişleri Bakanı, Ban'a 'one minute' dedi

Cenevre 2 Konferansı’nda konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, konuşmasını 1-2 dakika içinde bitirmesini isteyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’a “Sen New York’ta yaşıyorsun. Bense Suriye’de. Daha uzun konuşmaya hakkım var” dedi.

Suriye’de barış arayışları kapsamında düzenlenen Cenevre 2 Konferansı gergin başladı. İsviçre’nin Montrö kasabasında başlayan görüşmelerin ilk gününe Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile yaşadığı diyalog damga vurdu.

Suriye sözünü tutar

Muallim'in, kendisinden konuşmasını 1-2 dakika içinde bitirmesini isteyen Ban'a dönerek, "Sen New York'ta yaşıyorsun. Bense Suriye'de. (Daha uzun) konuşmaya hakkım var" demesi, ardından da "Tamam 20 dakika içinde bitiyorum" diye eklemesi, salonda gülüşmelere neden oldu.

Yaklaşık 20 dakika sonra ise "Son cümle lütfen" diye araya giren Ban'a "Tamam" yanıtı veren Muallim, BM Genel Sekreteri'nin "Sözünüzü tutun lütfen" lafı üzerine, "Suriye her zaman sözünü tutar" cevabını verdi. Suriyeli Bakan'ın bu sözlerinin ardından da salondan gülüşme sesleri yükseldi. Ban’ın uyarısına kızan Muallim, "One Minute" diyerek tepki göstererek konuşmasını bir süre daha sürdürdü.