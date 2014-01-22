T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye Dışişleri Bakanı, Ban'a 'one minute' dedi

Cenevre 2 Konferansı gergin başladı. Suriye Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri arasında süre polemiği yaşandı

22 Ocak 2014 16:04

Cenevre 2 Konferansı’nda konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, konuşmasını 1-2 dakika içinde bitirmesini isteyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’a “Sen New York’ta yaşıyorsun. Bense Suriye’de. Daha uzun konuşmaya hakkım var” dedi.

Suriye’de barış arayışları kapsamında düzenlenen Cenevre 2 Konferansı gergin başladı. İsviçre’nin Montrö kasabasında başlayan görüşmelerin ilk gününe Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile yaşadığı diyalog damga vurdu.

 

Suriye sözünü tutar

 

Muallim'in, kendisinden konuşmasını 1-2 dakika içinde bitirmesini isteyen Ban'a dönerek, "Sen New York'ta yaşıyorsun. Bense Suriye'de. (Daha uzun) konuşmaya hakkım var" demesi, ardından da "Tamam 20 dakika içinde bitiyorum" diye eklemesi, salonda gülüşmelere neden oldu.

Yaklaşık 20 dakika sonra ise "Son cümle lütfen" diye araya giren Ban'a "Tamam" yanıtı veren Muallim, BM Genel Sekreteri'nin "Sözünüzü tutun lütfen" lafı üzerine, "Suriye her zaman sözünü tutar" cevabını verdi. Suriyeli Bakan'ın bu sözlerinin ardından da salondan gülüşme sesleri yükseldi. Ban’ın uyarısına kızan Muallim, "One Minute" diyerek tepki göstererek konuşmasını bir süre daha sürdürdü.

ETİKETLER

suriyebirleşmiş milletlervelid muallimban ki moonban ki muncenevre 2türkiyeabdrusyabarışçözümösohaber

İlgili Haberler

Suriye: Türkiye kendi topraklarında teröristleri eğitti

Cenevre-2 konferansı'nda ABD, Esad'ın yönetimden gitmesi gerektiğini savunurken, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim 'kimse devlet başkanımıza dokunamaz' dedi.

Suriye'den insanlık suçu fotoğraflarına yalanlama!

Suriye'den yapılan açıklamada, cezaevlerindeki işkence fotoğraflarının sahte olduğu ve fotoğrafların Suriye'deki cezaevlerinde tutuklu bulunanlarla hiçbir ilişkisi olmadığı belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24