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Dünya

Suriye Dışişeleri Bakanı: Türkiye teröre destek veriyor

Muallim, Beşar Esad'a yönelik istifa çağrılarını Suriye'nin içişlerine ve halkın egemenliğe açık müdahale olarak niteledi

02 Ekim 2012 12:58

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim BM Genel Kurulu'nda konuştu. Muallim Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeleri terörizme, para ve silah ve yabancı savaşçılarla destek verdiğini öne sürdü.

Muallim'in suçladığı ülkeler arasında ABD, Fransa, Suudi Arabistan ve Katar. Suriye Dışişleri Bakanı'na göre, bu ülkeler muhaliflere desteğini kesmediği takdirde Suriye'ye barış gelmesi mümkün değil.

Terörizmle mücadele gerekçesiyle savaş başlatan BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin şimdi kendi ülkesinde terörizmi desteklediğini söyledi.

Muallim, Beşar Esad'a yönelik istifa çağrılarını Suriye'nin içişlerine ve halkın egemenliğe açık müdahale olarak niteledi.

Muallim konuşması öncesinde BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile bir araya geldi.

Moon, Şam yönetimin; ülkede devam eden ölümler, insan hakları ihlalleri ve hava saldırılarından dolayı sorumlu tutarak sert şekilde eleştirdi.

BM Genel Sekreteri, Esad yönetimine halkına merhamet göstermesi çağrısında bulundu.

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