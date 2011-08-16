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Dünya

Suriye Deyr Ez Zur'dan birliklerini çekti DEYR EZ ZUR (A.A)

16 Ağustos 2011 19:10

-Suriye Deyr Ez Zur'dan birliklerini çekti DEYR EZ ZUR (A.A) - 16.08.2011 - Suriye, doğudaki Deyr Ez Zur kentinden  askeri birliklerini bugün çekti. Bir askeri yetkili, "kente giren silahlı grupların askeri operasyonla temizlendiğini", bununla beraber askeri birliklerin bugünden itibaren kenti terk ettiğini ifade etti. Kentte askeri birliklerin ağır silahlar kullanmadığını belirten yetkili, silahlı gruplarla hafif silahlar kullanılarak mücadele edildiğini söyledi. Suriyeli askeri yetkili, "askerlerin ibadet yerlerine saldırıp saldırmadığı" sorusu üzerine de, "böyle bir şeyin olmadığını" kaydetti. Deyr Ez Zur'a bugün götürülen bir grup yabancı gazeteci, kent girişinde askerler tarafından karşılandı. Gazeteciler kentteki Fırat hastanesine götürülerek, fotoğraf çekmelerine ve görüntü almalarına izin verildi. Tank birlikleri kent hastanesinin önünden geçerken bir grup yönetim yanlısı tezahürat yaptı. Yönetim yanlıları, askerlere, "Bizi koruduğunuz için size teşekkür ederiz" şeklinde sloganlar attı. Askerler de "Halk (Devlet Başkanı Beşşar Esad) Beşşar'ı istiyor, asker de Beşşar'ı istiyor" şeklinde karşılık verdi. Bazı gazeteciler tankların üzerine çıkarak görüntü aldı, fotoğraf çekti.

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