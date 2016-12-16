Suriye devlet televizyonu: Engellemeler nedeniyle tahliyeler durduruldu

Suriye devlet televizyonu, muhaliflerin anlaşmayı ihlal ettikleri gerekçesiyle Halep'teki tahliye operasyonunun durdurulduğunu duyurdu.

Reuters haber ajansı da tahliye edilen bölgeden patlama seslerinin geldiğini bildirdi. Anadolu Ajansı rejim güçlerine bağlı birliklerin tahliye edilen 800 kişiyi rehin aldığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sabah saatlerinde son 24 saatte Halep'ten 7 binin üzerinde sivilin tahliye edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da tahliye işlemlerinin bugün de sürmesinin beklendiği duyrulmuştu.

Anadolu Ajansı (AA) da tahliye konvoyuna açılan ateşte 14 sivil hayatını kaybettiğini duyurdu.