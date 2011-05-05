Suriye Devlet Başkanı Esad: Askeri operasyon yakında bitecek

T24 - Suriye’de tanklar kentlere doğru ilerlerken Devlet Başkanı Beşar el-Esad, askeri operasyonların “yakında” sona ereceğini açıkladı.



Esad, El Vatan gazetesine verdiği demeçte gösterilerin merkezi olan Dara kentinde askeri operasyonun çok yakında biteceğini belirtirken tanklar yeni bir baskı kampanyası korkusu yarattı.

Dara kenti 25 Nisan’dan beri askeri birliklerin ve tanklar tarafından kuşatılmış bulunuyor. Görgütanıkları Şam, Rastan ve Homs kentlerine giden karayollarında tanklar görüldüğünü bildiriyor. Suriye güvenlik güçleari son birkaç gün içinde bini aşkın kişiyi gözaltına aldı.



Gösterileri örgütleyen komite, Suriye gücenlik güçlerinin her gün en az 500 kişiyi tutukladığını önesürdü.





