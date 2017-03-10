Suriye Demokratik Güçleri: Rakka'yı alacak güce sahibiz

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka'yı Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri almak için yeterli güce sahip olduklarını söyleyerek, Türkiye'nin operasyonda olası bir rolüne sıcak bakmadıklarını belirtti.

Reuters'a konuşan SDG Sözcüsü Cihan Şeyh Ahmed, "Özellikle bölgedeki insanların katılımıyla, gücümüzün sayısı artıyor. Rakka'yı koalisyon güçlerinin desteğiyle özgürleştirecek yeterli güce sahibiz" dedi.

IŞİD'in üç yıl önce kontrolünü ele geçirerek başkenti ilan ettiği Rakka'ya yapılan operasyonlarda Türkiye etkin rol oynamak istediğini açıkça söylüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek şartı, çatısını Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu ve ABD'nin desteklediği SDG'nin Rakka harekâtına dahil edilmemesi. ABD'nin mesajları ise, SDG'ye desteğin süreceği sinyalini veriyor.

SDG Sözcüsü Ahmed, "Yerin altında tüneller kazmayı sürdüren düşmanın, liderlerin bir bölümünü kentin dışına taşıdığı bilgisini aldık" diye konuştu.

Ahmed ayrıca, IŞİD'in direnişinin sokak savaşlarına dayanacağı beklentisini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında YPG ve uzantıları olduğunu söyledikleri PKK'yı hedefleyen operasyonlarda son bir hafta içinde 71 Kürt militanın öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'nın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

" 02 Mart-09 Mart 2017 tarihleri arasında 71 terörist (PYD/YPG/PKK) etkisiz hale getirilmiş, 1 zırhlı araç, 2 silahlı araç ve 1 havan (PYD/YPG/PKK) imha edilmiştir.

"PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir."