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Dünya

Suriye Demokratik Güçleri, Rakka'da iki birliği birleştirdi

Yapılan açıklamada, son operasyonlarda 12 mahallenin daha IŞİD’den temizlenip 600’den fazla sivilin kurtarıldığı belirtildi

11 Ağustos 2017 15:18

Suriye Demokratik Güçleri, Rakka'da doğu ve batı birliklerinibirleştirdi. Açıklamada, "IŞİD için büyük darbe, bizim için de büyük bir zafer" denildi.

Rudaw'ın haberine göre, Rakka’daki IŞİD karşıtı operasyon kapsamında kenti kuşatmış durumdaki Suriye Demokratik Güçleri (SDG), doğu ve batı birliklerini birleştirdiğini açıkladı. SDG’den yapılan açıklamada, son operasyonlarda 12 mahallenin daha IŞİD’den temizlenip 600’den fazla sivilin kurtarıldığı belirtildi.

SDG, kentin doğu yakasındaki stratejik Nezlit Şıhade ve Hişam Bin Ebdulmelik mahallelerinin de IŞİD’den temizlendiğini duyurdu. Açıklamada, “Doğu yakasındaki iki mahallenin kurtarılması IŞİD için büyük darbe, bizim için de büyük bir zafer anlamına geliyor. Bununla, çetelerin gidiş geliş yollarının tümü kapatılmış oldu ve onlar için çember daraldı” denildi.

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