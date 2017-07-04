Suriye Demokratik Güçleri, Rakka'da eski kente girdi

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), IŞİD'e karşı sürdürdüğü Rakka operasyonunda, kentin eski şehir olarak adlandırılan bölümüne girdikleri bildirildi. Arap ve Kürt birliklerinden oluşan SDG'nin, eski şehri çevreleyen tarihi duvarı aştığı ve iki yerinden delmeyi başardığı belirtildi.

Açıklama, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından salı sabahının ilk saatlerinde yapıldı. Açıklamada, tarihi duvara açılan deliklerin 25 metre büyüklüğünde olduğu bilgisi verildi. Bu sayede kentin hakimiyetini sağlamak için büyük öneme sahip olan 2,5 kilometre uzunluğundaki duvarın korunabileceği belirtildi.

Pazar günü de SDG’nin ilk kez Rakka'nın güneyine girmeyi başardığı duyurulmuştu. Kentin güneyindeki pazar yerinin IŞİD'den tamamen geri alındığı bilgisi verilmişti.

IŞİD militanları köşeye sıkıştırıldı

IŞİD örgütünün, "başkent" ilan ettiği Rakka'da yoğun çatışmaların sürdüğü ve IŞİD militanlarının kentte köşeye sıkıştırıldığı belirtildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın verdiği bilgiye göre, kentin kuzeyini halihazırda 2 bin 500 cihatçı koruyor.

Suriye Demokratik Güçleri içinde Suriyeli Kürtlerin Halk Savunma Birlikleri YPG de yer alıyor. Türkiye, "PKK'nın Suriye kolu" olarak gördüğü YPG'yi terör örgütü olarak kabul ediyor.

Suriye'nin Rakka kenti 2014 yılında IŞİD tarafından işgal edilmişti. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri 6 Haziran'da kente operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre kentte 100 binin üzerinde sivil bulunuyor.