Suriye Demokratik Güçleri: Menbic'i alacağız

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri Türkiye sınırında Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kontrolündeki Menbic bölgesini ele geçirmek için yemin etti.

Kürtlerin liderliğindeki ve bazı Arap savaşçıları da içeren Suriye Demokratik Güçleri ve Menbic Askeri Konseyi'nin açıklamasında "Bu operasyon Menbic topraklarının her karışı kurtarılana kadar devam edecek" dedi.

Menbic Askeri Konseyi bölgenin Araplar, Kürtler, Türkmen ve Çerkezlerinden oluşan tüm etnik gruplarını temsil ediyor.

Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta olan Menbic, IŞİD'in sınır bölgesinde kontrol ettiği stratejik noktalardan birisi olarak görülüyor.

Menbic Askeri Konsey komutanı Adnan Ebu Amjad tarafından Fırat Nehri kıyılarında okunan açıklamada "Menbic kenti halkına IŞİD teröristlerinin bulunduğu noktalardan ve konumlarından kaçınmalarını tavsiye ediyoruz çünkü bu noktalar askeri hedefimiz olacak. Güvenliklerini sağlamak için önlem almaları çağrısını yapıyoruz" dedi.

Ebu Amjad "Menbic'teki halkımıza güçlerimize destek ve yardım vermeleri çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Menbic'teki sivilleri harekata destek vermek için teşvik eden Konsey, kontrol ele geçirildikten sonra kentin yönetiminin sivil bir konseye teslim edileceğini söylüyor. ABD destekli binlerce savaşçı Kuzey Suriye'yi lojistik üs olarak kullanan IŞİD'i bölgeden çıkarmak için yeni bir savaç cephesi açtı.

Haftalar süren sessiz hazırlığın ardından Perşembe günü başlayan operasyon IŞİD'in Türkiye sınırından Suriye'ye giriş çıkışları engelleme amacını taşıyor.

IŞİD Türkiye sınırını Avrupa'dan gelen ve geri dönen militanlar için kullanıyordu. Reuters'a konuşan bir Kürt kaynak kente 10 km yaklaşan Suriyeli milislerin Menbic'e birkaç gün içinde ulaşacağını söyledi.

Menbic muharebesinin nasıl gideceğinin belli olmadığını söyleyen kaynak, Fırat Nehri'nin batı kıyısında konuşlanmış IŞİD'in operasyonun başında çöktüğünü açıkladı

Erdoğan: Asıl gücü Araplar oluşturacak

Kenya’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir gazetecinin “Amerika destekli Suriye Demokratik Güçlerinin terör örgütü DAEŞ'in kontrolünde olan Menbiç’i ele geçirmek için operasyona başladığı yönünde haberler geliyor. Operasyona katılanların çoğunluğunu da YPG militanlarının oluşturduğu yönünde iddialar var, bu iddialar doğru mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Benim şu ana kadar edindiğim bilgi ve Sayın Obama ile askeri yetkililerle yaptığımız görüşmeler, istihbarat örgütlerimizle yaptığımız görüşmelerde bu söylenen ve sizin de sorduğunuz bilgiler doğru bilgiler değil. Şu anda Suriye Demokratik Güçleri olarak ifade edilen bu güçlerin içerisinde yaklaşık 450 kadar YPG’li var bunun dışında 2 bin 500 civarında Araplardan var. Yani toplamda yaklaşık 3 bin kişi bu operasyonun içerisinde yer alıyor ve söylenen de şudur; YPG burada Menbiç’te daha çok lojistik bir güç teşkil edecek, asıl gücü Araplar oluşturacak. Söylenen bize bu olmuştur. Bu süreç içerisinde de ne yapıldığını ne edildiğini zaten kendi istihbarat ağımızda ve komuta kademeleriyle takip ediyoruz”