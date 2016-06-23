Suriye Demokratik Güçleri Membic’e girdi

ABD'nin hem havadan hem de karadan desteklediği Suriye Demokratik Güçleri Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Kuzey Suriye'deki kalesi olarak bilinen Menbic kentine girdi.

Arap, Süryani ve Kürt işbirliğiyle kurulan Suriye Demokratik Güçleri, ABD özel harekat birimlerinin ve hava operasyonlarının da desteğiyle geçen ay Menbic'i IŞİD'in elinden almak için operasyon başlatmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili ise Menbic operastonunda Kürt YPG güçlerinin değil, yine Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı Arap grupların çoğunlukta olduğunu söylemişti.

Merkezi İngiltere'de bulunan İnsan Hakları için Suriye gözlemevi Suriye Demokratik Güçleri'nin ABD koalisyonun hava desteğiyle Menbic kentine girdiğini söyledi.

Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta olan Menbic, IŞİD'in sınır bölgesinde kontrol ettiği stratejik noktalardan birisi olarak görülüyor.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili Menbic ve çevresinin IŞİD için Avrupa'ya açılan son kapılardan birisi olduğunu vurguluyor ve örgüt militanlarının Suriye - Türkiye sınırını Menbic üzerinden geçtiğini ifade ediyor.

Suriye Demokratik Güçleri'nin başlattığı Menbic harekatına ABD özel harekat birliklerinin de katıldığı ifade ediliyor.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, özel harekat birliklerinin sadece yerel kuvvetlere danışmanlık için bölgede bulunduğunu vurgulayarak "Cepheye ne kadar yaklaşmaları gerekiyorsa o kadar yaklaşacaklar. Ancak sıcak çatışmaya girmeyecekler" demişti.

Yetkili, Menbic'in IŞİD'den alınmasıyla birlikte örgütün büyük ölçüde izole edilebileceğini de vurguladı.