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BBC Türkçe

Suriye Demokratik Güçleri 'doğu ve batı uçlarından Rakka'ya ilerliyor'

Ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka'nın biri doğu biri batı ucunda yer alan iki ayrı mahallesine giriş yaptığını açıkladı. IŞİD ile SDG arasında Romaniye mahallesinde yoğun çatışmaların yaşandığı bildiril

29 Nisan 2018 20:30

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Rakka'nın biri doğu biri batı ucunda yer alan iki ayrı mahallesine giriş yaptığı bildiriliyor.

Kenti elinde bulunduran IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) ile SDG arasında Romaniye mahallesinde yoğun çatışmaların yaşandığı aktarılıyor.

Ana gövdesini YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) oluşturduğu çatı örgütünde hem Kürt hem Arap savaşçılar yer alıyor.

Türkiye, YPG'nin PKK'yla bağlantılı bir terör olduğunu savunuyor ve ABD'nin YPG'ye desteğini eleştiriyor.

SDG, Salı günü Rakka operasyonuna başladığını açıklamıştı.

Grup, Cumartesi günü kentin doğu ucunda yer alan Mişlab ve batı ucunda yer alan Sabahia mahallerini ele geçirdiğini belirtti.

İngiltere merkezli, Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin İzleme Örgütü (SOHR) ise SDG'nin Mişlab'ın tamamını, Sabahia'nın ise yarısından fazlasını ele geçirdiğini belirtti.

Hem SDG hem de SOHR, SDG savaşçılarının şimdi kentin kuzeybatısındaki Romaniye mahallesine ilerlediğini duyurdu.

Bu bölgede yoğun çatışmaların yaşandığı aktarılıyor.

SOHR, IŞİD'in buradaki bir askeri üssüne yönelik bir saldırıyı püskürttüğünü de belirtti.

IŞİD ise yaptığı açıklamada Rakka'nın doğusundaki çatışmalarda iki ABD askeri ve altı Kürt savaşçıyı, Rakka'nın batısında da dokuz Kürt savaşçıyı öldürdüğünü iddia etti.

Rakka, IŞİD'in elinde bulunan en büyük kent ve örgütün fiili başkenti.

Örgüt kenti 2014 yılından silahlı muhalif gruplardan almıştı.

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