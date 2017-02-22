Suriye Demokratik Güçleri Deyr ez Zor'a girdi

Çatısını Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) neredeyse tamamen IŞİD'in kontrolünde bulunan Deyr ez Zor'a girdiği belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir YPG'li, "SDG'nin askeri operasyonları Deyr ez Zor'da yoğunlaşmış durumda. Kuzeyden, yani Haseke yönünden ilerleniyor" dedi.

Reuters'a konuşan kaynak, şu ana kadar Deyr ez Zor'da 15 köyün IŞİD'in elinden alındığın da aktardı. Ancak bu köylerin ne zaman SDG'nin eline geçtiği konusunda bilgi vermedi.

Harekâtın Rakka - Deyr ez Zor ikmal yolunu kesme amaçlı olduğu ifade ediliyor.

Suriyeli muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, SDG'nin operasyonlarını "Bugüne kadar Deyr ez Zor'da gerçekleştirdikleri en geniş kapsamlı operasyonlar" olarak tanımladı.

Gözlemevi ayrıca bölgede düzenlenen hava saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 35 kişinin de yaralandığını belirtiyor.

Ancak hava operasyonunun kim tarafından düzenlendiği konusunda net bir bilgi olmadığı da vurgulanıyor.

SDG'nin yanı sıra Rusya destekli Suriye ordusu da Deyr ez Zor'a yönelik operasyonlar düzenliyor. Suriye ordusunun ilerleyişi ise güney cephesinden gerçekleşiyor.

Suriye Demokratik Güçleri'nin bünyesinde YPG'nin yanı sıra Arap silahlı gruplar da bulunuyor. Gruplar ABD'den hem hava desteği hem de teknik yardım alıyor.

Türkiye ise ABD'nin YPG'ye olan desteğini geri çekmesini ve Rakka'ya yönelik düzenlenmesi planlanan operasyonda, Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun kullanılmasını istiyor.

Bugün Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın, "[IŞİD'e karşı] YPG dışında alternatif yok argümanının hiçbir geçerliliği yok. Terörle mücadele konusunda Suriye'de ve Irak'ta hem sahada hem de masada olacağız. Bu ulusal güvenliğimiz açısından mecburiyettir" demişti.