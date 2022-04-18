"Suriye'deki Rus arabulucu, SDG'ye Moskova'nın taleplerini karşılamamaları durumunda Türkiye destekli muhalif grupların saldıracağını söyledi"

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Rusya'nın Suriye arabulucusunun, SDG'yi Moskova'nın taleplerini karşılayarak Kamışlı ile Şam arasındaki gerilimi düşürmemeleri durumunda Türkiye destekli muhalif grupların saldırı düzenleyeceği konusunda uyardığı iddia edildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan kaynaklar, Rus arabulucunun SDG'ye Şam'la gerilimi düşürmemeleri durumunda Türkiye destekli muhalif grupların Ad Darbasiyah ve Amud'a girerek Kamışlı'ya ulaşmaya çalışacağını söylediğini iddia etti.

SDG'den Kamışlı ve Haseke'deki güvenli bölgelere yapılan kuşatmaya son vermelerinin de istendiği belirtildi. SDG'nin hükümet binalarından olaysız bir şekilde çekildiği aktarıldı.

Londra merkezli Arapça gazete Şarku'l Avsat'a konuşan bir SDG sözcüsü, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine saldırmak için 'yeşil ışık' beklediğini" iddia etti.