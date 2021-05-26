Suriye'de halk devlet başkanlığı seçimi için sandık başında

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10 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri için sandıklar açıldı ve halk oy kullanmaya başladı. Seçimler sonucunda Beşar Esad'ın 4. kez devlet başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Suriye'de hükümet, seçim yapılmasının iç savaşa rağmen ülkenin normal şekilde işlediğini gösterdiğini iddia ederken çoğu Batı başkenti bugün yapılacak seçimleri güvenilir bulmuyor.

Suriye toplumunun bir bölümü bu seçimlerde de oy kullanmayacak. Ülkenin Şam'ın kontrolünde olmayan kuzey kısmında oy kullanılmayacak.

Pusulada Esad ile birlikte eski Parlementer İlişkiler Bakan Yardımcısı Abdullah Salim Abdullah ve muhalefet lideri Mahmud Maray yer alıyor. Gözlemciler bu isimlerin Esad'ın gücüne bir tehdit oluşturmadığını ve mevcut liderin yüzde 90'ın üzerinde oy almasını öngördüklerini belirtti.

Öte yandan Arap Baharı sırasında ilk Esad karşıtı protestoların yapıldığı Dera kentinde yerel liderler otoriter Esad'a karşı grev çağrısı yaptı.

Beşar Esad 2000 yılında babası Hafız Esad'ın ölümünün ardından iktidara gelmişti. Hafız Esad, 30 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları dün ortak açıklama yaparak, Suriye'de yapılacak seçimlerin, adil ve özgür bir ortamda olmayacağını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını belirtmişti.

Seçimi kazanan aday 7 yıl boyunca devlet başkanlığı yapacak.