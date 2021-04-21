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Dünya

Suriye Devlet Başkanı Esad, gelecek başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı

21 Nisan 2021 16:19

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Mayıs’ta düzenlenecek başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı.

Euronews'ta yer alan habere göre, Suriye Devlet Başkanı Esad, bugün gelecek başkanlık seçimi için adaylık başvurusunu yaptı. 

Suriye’deki seçimler için adayların, 28 Nisan tarihine kadar Anayasa Mahkemesi’ne başvurması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi, yapacağı incelemeler sonucu adayların gerekli kriterlere uyup uyamadığına karar verme yetkisine sahip. Yasalara göre, adayların Baas Partisi’nin kontrolündeki 250 üyeli parlamentodaki en az 35 milletvekilinin desteğine sahip olması gerekiyor.

55 yaşındaki Esad, 2000 yılında babasının ölümünün ardından iktidara gelmişti. Anayasa Mahkemesi’ne Esad dışında şu ana kadar 5 başvuru daha yapıldı. Esad, 2014 yılında toplam iki adayın yarıştığı seçimde oyların yüzde 88’ini almıştı.

Suriye muhalefeti, önceki gün yaptığı açıklamada rejim kontrolündeki bölgelerde yaşamak zorunda kalan Suriyelileri, seçimleri boykot etmeye çağırmıştı.

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