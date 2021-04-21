Suriye Devlet Başkanı Esad, gelecek başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Mayıs’ta düzenlenecek başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı.

Euronews'ta yer alan habere göre, Suriye Devlet Başkanı Esad, bugün gelecek başkanlık seçimi için adaylık başvurusunu yaptı.

Suriye’deki seçimler için adayların, 28 Nisan tarihine kadar Anayasa Mahkemesi’ne başvurması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi, yapacağı incelemeler sonucu adayların gerekli kriterlere uyup uyamadığına karar verme yetkisine sahip. Yasalara göre, adayların Baas Partisi’nin kontrolündeki 250 üyeli parlamentodaki en az 35 milletvekilinin desteğine sahip olması gerekiyor.