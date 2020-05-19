Suriye'de Cenevre sürecine dönüş

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de tarafların Cenevre sürecine dönmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Pedersen'in açıklamalarına göre anayasa görüşmeleri için hasımlar tekrar masaya oturacak.

İnternet üzerinden gazetecilere açıklamalarda bulunan Pedersen, "Pandemi süreci sona erince taraflar Cenevre'ye gelmeyi kabul etti ve gelecek oturum için bir gündem üzerinde anlaştılar" dedi. Pedersen bir tarih açıklamazken anayasa görüşmelerini internet üzerinden yapmanın "imkansız olduğunu" ifade etti.

Aynı brifingde Pedersen, Suriye'deki "kilit uluslararası aktörlere" de iç savaşı sonlandırmak için bir müzakere düzenleme çağrısında bulundu. Pedersen daha önce ABD, Rusya, İran ve Türkiye'yi kilit aktörler olarak nitelendirmişti.

Pedersen, "Daha önce birçok kez çatışmayı siyasi bir rotaya yönlendirme fırsatı tepildi. Bu tepilen fırsatlardan sonra hep şiddette artış görüldü" diye konuştu.

9 yıldır süren Suriye iç savaşında Kazakistan'da 12, Cenevre'de 8 tur barış müzakereleri yapıldı.