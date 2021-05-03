Suriye'de başkanlık seçiminde yarışacak adaylar belli oldu

Toplam 51 kişi seçimde aday olabilmek için başvuruda bulunmuştu.

Reuters ajansının haberine göre Türkiye'nin Suriye'de desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içindeki El Mutasım Tugayı'nın sözcülerinden Mustafa Sejari seçimi "ülkedeki suç rejimini yeniden oluşturmaya yönelik mutsuz bir çaba" olarak nitelendirdi.

ABD, BM ve Türkiye sonucu tanımayacak

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçen ay Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yıldönünümdeki oturumunda yaptığı konuşmada, "Bu seçimler ne özgür olacak ne de adil. Seçimler Esad rejimini meşrulaştıramayacak" demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgin iki hafta önce yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 7 milyon Suriyeli sığınmacının oy hakkından mahrum bırakılmasına ilaveten, hür ve adil olmaktan uzak olan bu seçimlerin uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye, Suriye ihtilafına BMGK'nın 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2000'de babası Hafız Esad'ın ölümü sonrası yönetimi devraldı.

Ülkede Mart 2011'de başlayan iç savaşta 10 yıl geride kaldı.

Esad yönetimi, muhalif grupların eline geçen toprakların önemli bölümünü geri aldı ancak Suriye'de çatışmalar bitmiş değil.