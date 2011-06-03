-SURİYE CUMA NAMAZI SONRASI KARIŞTI LEFKOŞA (A.A) - 03.06.2011 - Suriye'nin Hama kentinde, 50 binden fazla kişinin rejim karşıtı gösteri düzenlediği bildirildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Rami Abdülrahman, bunun rejim karşıtı protestoların başladığı mart ortasından bu yana Hama'da düzenlenen en büyük gösteri olduğunu belirtti. Abdülrahman, güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açtığını, bazı kişilerin yaralandığını ifade etti. Suriye'nin birçok kentinde de gösterilerin düzenlendiği bildiriliyor. -ŞAM VE LAZKİYE'DE İNTERNET KESİK- Suriye'nin başkenti Şam ile Lazkiye kentinde, internet bağlantısının kesildiği bildirildi. Bölge sakinleri, sabahtan beri Şam'da ve kuzeybatıdaki Lazkiye kentinde internetin kesik olduğunu belirtti. Ülke genelinde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın koltuğunu bırakması için yeni gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. İnternet, Suriye'de nisan başında da bir gün boyunca kesilmişti. -CUMA NAMAZI SONRASI GÖSTERİLER- Lübnan'da, Suriye'deki muhalefeti destekleyen Hizbuttahrir (Özgürlük Partisi) taraftarları ve Suriye rejimi yanlısı bir grup, Beyrut'ta cuma namazı sonrası gösteriler düzenledi. Beyrut kent merkezinde bulunan Ömer Camisi'nde, Suriye muhalefetini destekleyen Hizbuttahrir taraftarı bir grup, cuma namazı kıldı, ardından cami içinde oturma eylemi yaptı. Eylem sırasında zaman zaman Suriye lideri Beşşar Esad aleyhinde sloganlar atan grup, cami dışına çıkmadı. Ömer Camisi içindeki grubun gösterisi sırasında Lübnanlı yetkililer, gazetecilerin içeri girmesine izin vermedi. Güvenlik kuvvetlerinin herhangi bir olay çıkmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldıkları görüldü. Yaklaşık 45 dakika süresince cami içinde gösteri yapan grup, daha sonra güvenlik kuvvetleriyle görüşerek sessizce dağıldı. Caminin dışında, 50 metre uzaklıkta toplanan yaklaşık 100 kişilik Suriye rejimini destekleyen diğer bir grup ise bir yandan Esad'ın fotoğrafları taşıdı, bir yandan da "Kanımız, canımız sana feda olsun Beşşar", "Allah, Beşşar, Mahir" sloganları attı.