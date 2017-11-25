Suriye Çalıştayı engelli Mahir’in gözlerine umut oldu

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Beyazay Derneği ve Bağcılar Belediyesi işbirliğinde Suriyeli engellilerin sorunlarının çözümü amacıyla siyasetçi, belediye başkanı, gazeteci, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Suriye Çalıştayı düzenlendi. Programda Gazi Üniversitesi öğrencisi görme engelli Mahir Hames’in başarı hikayesi herkesi duygulandırdı. Bağcılar Belediye Başkan Lokman Çağırıcı, Mahir’e kornea nakli ameliyatı sözü vererek Çalıştay’ın amacına uygun olumlu ilk adımını atmış oldu. Mahir’in gözleri için umut olan bu karar herkes tarafından alkışla karşılandı.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle 6 yıldır Türkiye’de misafir olan Suriyeli engellilerin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda Suriye Çalıştayı düzenlendi. Türkiye Beyazay Derneği ve Bağcılar Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği programa siyasetçisinden akademisyenine kadar birçok kesim tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Program Suriyeli mültecilerle ilgili sinevizyon sunumuyla başladı.

“BİZE ENGELLİ DEMEYİN YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ DEYİN”

Programın ilerleyen dakikalarında söz alan Suriyeli Mahir Hames’in (23) hikayesi herkesi duygulandırdı. Mahir, “Anlatacaklarım karşısında duygulanmayın çünkü ben halimden mutluyum. Kornea nakli ameliyatı olmayı istiyorum. Benim bir hayalim daha var memleketime dönmek ve faydalı biri olmak. Yanlış anlamayın Türkiye’yi çok seviyorum ama insanın memleketi gibisi yok. Bir şeye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bize engelli denilmesine karşıyım yetersizlikten etkilenmiş diyebilirsiniz” dedi.

Bağcılar Belediye Başkan Lokman Çağırıcı, belediye olarak Mahir’in kornea nakli ameliyatını kendilerinin yapmak istediğini söyledi. Çağırıcı’nın ameliyat sözü salonda alkışlarla karşılandı.Çalıştay’da eğitim, sağlık, istihdam, sosyal uyum ve teknolojik destek sorunlarının çözümüyle ilgili toplantılar yapıldı.

“SAVAŞ SAĞLAM İNSANI MAĞDUR EDİYORSA ENGELLİ İNSANI DA ÖLDÜRÜYOR”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,” Onlar hayat hikayelerini dinlediğimizde, duyduğumuzda gerçekten çok büyük çileler çektiklerini görüyoruz. Kaldı ki savaş savaş sağlam insanı mağdur ediyorsa engelli insanı da öldürüyor. Onların memleketlerinden uzakta bir hayat sürerken ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri noktasında da destekler olması gerektiğine inandığımız niçin bu projeleri yapıyoruz”dedi.

Çağırıcı, Mahir’in kornea nakli ameliyatı için de,”Mahir kardeşimiz en sevdiklerini göremiyor. Böyle bir imkan varken milyonda bir de olsa o fırsatı ona tanımak istiyoruz”ifadelerini kullandı.

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