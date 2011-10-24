-Suriye Büyükelçisi'ne sınır dışı yok WASHİNGTON (A.A) - 24.10.2011 - ABD, Suriye'nin Washington Büyükelçisini şu aşamada sınır dışı etme planları olmadığını bildirdi. Amerikalı bir yetkili, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin Suriye'nin Washington Büyükelçisi İmad Mustafa'yı ABD'den ayrılmaya zorlayıp zorlamayacağıyla ilgili bir soruya "bu aralar değil" yanıtını verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şam Büyükelçisi Robert Ford'un, şahsına yönelik ciddi tehditler nedeniyle geçici olarak geri çekildiği bildirilmişti. Ford, 41 yıllık Esad ailesi iktidarına karşı ayaklanan muhaliflere verdiği açık destek nedeniyle Şam yönetiminin tepkisini çekiyordu. Dışişleri Bakanlığı, Ford'un ne zaman Suriye'ye döneceğinin Şam rejimine ve bölgedeki güvenlik durumuna bağlı olduğunu kaydetti.