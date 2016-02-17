Suriye BM Temsilcisi Caferi: PYD ve YPG'yi Suriye hükümeti de destekliyor

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, PYD ve silahlı kolu YPG'yi desteklediklerini açıkladı.

Caferi, BM Güvenlik Konseyi çıkışında gazetecilere konuşarak, Suriye'deki dengeler ve ittifaklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Caferi, PYD'yi kastederek ABD yönetiminin Suriye'de bir Kürt gruba destek verdiğini, Türkiye'nin ise Washington'dan bu politikadan vazgeçmesini istediğini söyledi.

Burada, "Çıkarların çatışması olabileceğini" belirten Caferi, "ABD yönetimi tarafından desteklenen bu Suriyeli Kürt grup aynı zamanda Suriye hükümeti tarafından da destekleniyor. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde kazanılan zaferler, Suriye ordusu ile Kürtlerin Suriye halkının tamamı için kazandığı ortak zaferlerdir. Suriye ordusunun doğrudan desteğinden herkes istifade ediyor" dedi.

TRT muhabirinin "O zaman PYD niye müzakerelerde rejimin yanında yer almıyor? Suriyeli muhalifler bu durumu eleştiriyor" diye sorması üzerineyse Caferi, "Bu sorunuzu ciddiye almıyorum" diyerek soruya doğrudan cevap vermekten kaçındı.

Davutoğlu: PYD Rusya'nın paralı askeri

Başbakan Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin açıklamasında PYD'nin, son zamanlarda IŞİD ile mücadeleden öte Suriye'nin meşru tek temsilcisi olan ılımlı muhalefetle mücadele ettiğini ve IŞİD ile savaşan ılımlı muhalefet unsurlarını arkadan hançerlediğini belirterek, "PYD özellikle Rusya-Türkiye arasında yaşanan gerilimden sonra Rusya'nın bölgesel planlarının lejyoneri, paralı askeri haline gelerek Türkiye'ye zarar vermeyi öncelik haline getirmiş durumda" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, PYD'nin Esad rejiminin suç ortağı olduğunu ve barış görüşmelerine katılamayacağını savunuyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, "PYD'nin gerçek bir muhalif olmadığı ve rejimle yakın ilişkiler içinde bulunduğu" görüşünü sıklıkla tekrarlıyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Aralık 2015'te yaptığı açıklamada, PYD'ye silah desteği verdiklerini belirterek ellerinde belge olduğunu açıklamıştı. Hatta Esad, PYD'nin çoğunlukla Suriye ordusu tarafından eğitildiğini ve desteklendiğini de dile getirmişti.