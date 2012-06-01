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Dünya

Suriye: BM savaş çığırtkanlığı yapmasın

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdisi, BM’yi savaş çığırtkanlığı yapmakla suçladı

01 Haziran 2012 11:42

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun'un 'iç savaş' açıklamasına yanıt geldi. Bakanlık sözcüsü Makdisi tarafından yapılan açıklamada Ban, 'savaş çığırtkanlığı' yapmakla suçlandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Mun'un, Suriye'de iç savaş yaşandığı şeklindeki açıklamasına Şam yönetiminden yanıt geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdisi, BM’yi savaş çığırtkanlığı yapmakla suçladı.

Makdisi, geçen hafta Humus’a bağlı Hule kasabasında meydana gelen ve 108 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı da BM Genel Sekreteri’nin ‘iç savaş yaşandığı’ yönündeki açıklamalarına değinen Makdisi, "Ban Ki Mun'un savaş çığırtkanlığı yaptığını görmek üzücü" dedi.

Silahlı gurubların ülkede iç savaşa sürükleme niyetinde olduklarını söyleyen Makdissi, Annan planının başarılı olmasını istediklerini söyledi.


'Soruşturma sürüyor'


Hule katliamıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Makdisi, hükümet güçlerinin saldırıdan sorumlu olmadığının altını çizdi. Makdisi, saldırının sorumlusu olarak silahlı gruplara işaret etti.

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