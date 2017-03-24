Suriye: Bizimle koordinasyonsuz Rakka'ya müdahale meşru olmaz

Suriye'nin BM Büyükelçisi Beşar Caferi Rakka'ya ABD ya da Türkiye tarafından Suriye'nin dahil olmayacağı bir operasyonun meşru olmayacağını söyledi.

Beşar Caferi bugün Ceneve'de gazetecilere yaptığı açıklamada, IŞİD'e yönelik Rakka operasyonunun da Şam yönetimi ile eşgüdüm içinde yapılmasını istedi.

Caferi Suriye'deki muhalif güçleri destekleyen İngiltere, Fransa, Türkiye ve Katar'ın "terörizme sponsor olduklarını" iddia etti.

Büyükelçi, Suriye rejiminin muhaliflerle görüşmelerinde başmüzakereci olarak yer almıştı.

Beşar Caferi, muhalif güçlerin Cenevre ve Astana'daki barış görüşmelerini sabote etmek için Hama bölgesine saldırılar düzenlediklerini düşünüyor.

Saldırıların diplomatik ve politik süreci bir fiyaskoya doğru sürüklediğini belirten Caferi, Hama bölgesindeki saldırıların Ahrar'uş Şam ve (adını Şam'ın Fethi Cephesi olrak değiştiren) El Nusra'nın önderliğinde yapıldığını öne sürdü.

Caferi, bu örgütlerin Türk istihbaratı tarafından kontrol edildiğini de iddia etti.

İngiltere Parlamentosu önünde Çarşamba günü düzenlenen saldırıyı Suriye'de yaşananlara benzeten Caferi, "Bir terörist, İngiliz Parlamentosu'na saldırdığında İngiltere tüm silahlarıyla bu teröristi öldürmeye odaklanıyor. Muhammed Merah Paris'e saldırdığında 300 mermiyle öldürüldü. Ama terörist Halep'teki Adalet Bakanlığına saldırdığında İngiliz ve Fransız medyası ona 'cihatçı' demekle yetiniyor" dedi.