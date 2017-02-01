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Suriye başlıklı Cenevre görüşmeleri 20 Şubat'ta düzenlenecek

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'de gerçekleşecek Suriye görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu

01 Şubat 2017 01:32

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 8 Şubat'ta yapılması planlanan Suriye için barış görüşmelerinin 20 Şubat'a ertelendiğini açıkladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi, 8 Şubat'ta düzenlenmesi beklenen toplantının 20 Şubat'ta gerçekleştirilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne başvurdu

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, de Mistura'nın görüşmelerin şubat ayının sonunda düzenlenmesi için kendileriyle temasa geçtiğini söylemişti.

 

'Astana sonuçları, Cenevre'de kullanılabilir'

 

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, Türkiye ve İran öncülüğünde düzenlenen Suriye için çözüm arayışları toplantısında kaydedilen olumlu gelişmelerin Cenevre'de kullanılabileceğini söylemişti.

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