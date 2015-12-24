Suriye: Barışı görüşmeye hazırız

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim iç savaşı sona erdirmek

için muhalefetle barışı görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Muallim Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile buluşmasının

ardından verdiği demeçte, “Suriye, dışarıdan

müdahale

edilmeksizin Cenevre'de yapılacak Suriye içi diyaloğa katılmaya

hazırdır”, dedi. Suriye Dışişleri Bakanı, diyaloğun milli birlik

hükümeti kurulmasına yardımcı olması temennisinde bulundu.

Birleşmiş Milletler himayesindeki Cenevre görüşmelerinin ocak

ayı sonunda başlaması öngörülüyor.

Suriye için hazırlanan barış haritası geçen hafta Birleşmiş

Milletler Güvenlik Konseyi'nde oybirliği ile kabil edilmişti.

Güvenlik Konseyi kararında hükümet ile muhalefet arasındaki

geçiş süreciyle ilgili görüşmelerin başlamasıyla birlikte

ateşkes ilan edilmesi ve 18 ay zarfında genel seçimlerin

yapılması öngörülüyor. Güvenlik Konseyi beş yıldır iç savaşa

sahne olan Suriye ile ilgili olarak ilk kez bir barış planı

üzerinde mutabakat sağlayabilmişti.