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Deutsche Welle

Suriye: Barışı görüşmeye hazırız

Suriye Dışişleri Bakanı muhalefet ile barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı. Diyaloğun ocak sonunda Cenevre'de başlatılması öngörülüyor.

24 Aralık 2015 12:18

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim iç savaşı sona erdirmek
için muhalefetle barışı görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
Muallim Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile buluşmasının
ardından verdiği demeçte, “Suriye, dışarıdan
müdahale
edilmeksizin Cenevre'de yapılacak Suriye içi diyaloğa katılmaya
hazırdır”, dedi. Suriye Dışişleri Bakanı, diyaloğun milli birlik
hükümeti kurulmasına yardımcı olması temennisinde bulundu.
Birleşmiş Milletler himayesindeki Cenevre görüşmelerinin ocak
ayı sonunda başlaması öngörülüyor.

Suriye için hazırlanan barış haritası geçen hafta Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi'nde oybirliği ile kabil edilmişti.
Güvenlik Konseyi kararında hükümet ile muhalefet arasındaki
geçiş süreciyle ilgili görüşmelerin başlamasıyla birlikte
ateşkes ilan edilmesi ve 18 ay zarfında genel seçimlerin
yapılması öngörülüyor. Güvenlik Konseyi beş yıldır iç savaşa
sahne olan Suriye ile ilgili olarak ilk kez bir barış planı
üzerinde mutabakat sağlayabilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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