Suriye barış görüşmelerinin yedinci turu başlıyor

Suriye barış görüşmelerinin yedinci turu bugün Cenevre'de başlıyor. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın aracılığındaki görüşmelere iki gün kala ABD ile Rusya arasında Suriye'nin güney batısında ateşkes uygulanması kararlaştırılmış ve ateşkes pazar günü yürürlüğe girmişti.

De Mistura önemli konularındaki derin görüş ayrılıklarını gidermenin şimdiye kadar mümkün olmadığını açıklamıştı. Cenevre müzakerelerinde altı yıldır devam eden iç savaşa siyasi çözüm bulunmasına çalışılıyor.

Yedinci tur görüşmelerin bir hafta sürmesi bekleniyor. De Mistura'nın sözcüsü "ateşkesin görüşmeler üzerinde olumlu etki yapacağını ve diğer bölgelerin de uygulamaya dâhil edilmesinin siyasi süreci önemli ölçüde desteklemesini umduklarını” söyledi.

Mayıs ayında başlatılan son görüşmeler 19 Mayıs'ta ilerleme kaydedilmeksizin sona ermişti. İlerleme kaydedilmesi önündeki en büyük engeli Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi geleceği oluşturuyor. Muhalefet Esad'ın iktidarı bırakmasını talep ederken, Şam rejimi Esad'ın geleceğini tartışmayı ret ediyor.

Beşar Esad Rusya ve İran, bazı silahlı muhalif gruplar ise Türkiye tarafından destekleniyor. Silahlı muhalif gruplar Rusya, İran ve Türkiye'nin yer aldığı Astana sürecini, rejimi destekleyenlere diyaloğa yön verme imkânı tanıdığı gerekçesiyle eleştiriyor.

ABD siyasi sürece katılacak mı?

Barack Obama döneminde rejim karşıtlarını destekleyen ABD, Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesinden sonra diplomatik çözüm arayışından çekilmişti. Suriye'nin belli bölgeleri için ateşkes kararlaştırılmasında ABD'nin etkin rol oynamasının Washington'a diplomatik sürece yeniden dâhil olma kapısını açabileceği belirtiliyor.

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