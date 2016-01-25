Suriye barış görüşmeleri ertelendi

Suriye'de barış görüşmeleri, katılımcılar konusunda yaşanan

anlaşmazlık nedeniyle cuma gününe ertelendi. Birleşmiş Milletler

aracılığında Esad rejimi temsilcileriyle muhaliflerin bir araya geleceği

Cenevre'de düzenlenecek toplantının pazartesi günü başlaması

öngörülüyordu. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura

heyetlere davetiyelerin salı günü gönderileceğini açıkladı. Altı ay

sürmesi beklenen müzakerelerde tarafların ilk aşamada doğrudan

görüşmeyecekleri belirtiliyor.

Öncelik ateşkes

Cuma günü bir ‘açılış töreni’ yapılmayacağını söyleyen de Mistura,

tarafların acil öncelikli olarak ilk etapta geniş kapsamlı bir ateşkes,

IŞİD tehdidinin durdurulması ve insani yardım için gerekli şartların

sağlanması konularını görüşeceklerini açıkladı. De Mistura,

“Başlayabilirsek, en azından doğru adımı atarak başlamak istiyoruz.

Ardından zaten yokuş çıkacağız” diye konuştu.

Cenevre’deki barış görüşmelerin katılımcıları konusundaki

anlaşmazlıkta, aralarında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin de

bulunduğu bir dizi isim devreye girmişti. Kerry, Laos ziyareti sırasında

yaptığı açıklamada, görüşmelerin başlama tarihi konusunda kısa

zamanda uzlaşmaya varılacağından ümitli olduğunu söylemiş ve

önümüzdeki 24 ila 48 saat zarfında katılımcılarla ilgili anlaşmazlığa

‘açıklık' getirilmesini umduğunu belirtmişti. Kerry, ayrıca ‘herkesin

aynı çizgide olduğundan emin olabilmek için’ Fransa, Rusya, Suudi

Arabistan ve Türkiye’deki mevkidaşları ve de Mistura ile

telefonlaştığını açıklamıştı.

Suriye iç savaşına müdahale eden devletler arasında muhalif

gruplardan hangilerinin görüşmelere katılacağı hususunda görüş

ayrılıkları çıkmıştı. Suudi Arabistan radikal İslamcı Ahrar el Şam

örgütünün de Cenevre'de temsil edilmesini isterken Rusya, Beşar

Esad'ın onayladığı ılımlı muhalif grupların görüşmelere katılmasında

ısrar ediyor. Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin

(PYD) müzakere masasına oturmasına ise Türkiye karşı çıkıyor.

PYD'nin silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG), IŞİD'le

mücadelede Batı'nın önemli müttefikleri arasında yer alıyor.



Türkiye YPG konusunda ısrarlı

Ankara'da Türkiye-Avrupa Birliği (AB)

Siyasi Diyalog Toplantısı

çerçevesinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek

Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Komşuluk

Politikası ve Genişleme Müzakereleri'nden sorumlu üyesi Johannes

Hahn ile görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

düzenlenen basın toplantısında Cenevre toplantısının ertelenmesine

ilişkin bazı ülkelerin muhalefeti sulandırmaya yönelik çabaları

olduğunu belirterek, “Biz buna karşıyız. Özellikle YPG gibi terör

örgütlerinin de muhalefetin içinde yer almasını istemek bu süreci

akamete uğratmaktır. Bunun son derece tehlikeli olduğunu

söylememiz lazım” dedi.

Önde gelen Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Yüksek Müzakere

Komitesi ise Cenevre'deki görüşmelere katılıp katılmayacağını salı

günü açıklayacağını duyurdu.



