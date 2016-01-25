Suriye barış görüşmeleri ertelendi

Suriye'de barış görüşmeleri, katılımcılar konusunda yaşanan
anlaşmazlık nedeniyle cuma gününe ertelendi. Birleşmiş Milletler
aracılığında Esad rejimi temsilcileriyle muhaliflerin bir araya geleceği
Cenevre'de düzenlenecek toplantının pazartesi günü başlaması
öngörülüyordu. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura
heyetlere davetiyelerin salı günü gönderileceğini açıkladı. Altı ay
sürmesi beklenen müzakerelerde tarafların ilk aşamada doğrudan
görüşmeyecekleri belirtiliyor.
Öncelik ateşkes
Cuma günü bir ‘açılış töreni’ yapılmayacağını söyleyen de Mistura,
tarafların acil öncelikli olarak ilk etapta geniş kapsamlı bir ateşkes,
IŞİD tehdidinin durdurulması ve insani yardım için gerekli şartların
sağlanması konularını görüşeceklerini açıkladı. De Mistura,
“Başlayabilirsek, en azından doğru adımı atarak başlamak istiyoruz.
Ardından zaten yokuş çıkacağız” diye konuştu.
Cenevre’deki barış görüşmelerin katılımcıları konusundaki
anlaşmazlıkta, aralarında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin de
bulunduğu bir dizi isim devreye girmişti. Kerry, Laos ziyareti sırasında
yaptığı açıklamada, görüşmelerin başlama tarihi konusunda kısa
zamanda uzlaşmaya varılacağından ümitli olduğunu söylemiş ve
önümüzdeki 24 ila 48 saat zarfında katılımcılarla ilgili anlaşmazlığa
‘açıklık' getirilmesini umduğunu belirtmişti. Kerry, ayrıca ‘herkesin
aynı çizgide olduğundan emin olabilmek için’ Fransa, Rusya, Suudi
Arabistan ve Türkiye’deki mevkidaşları ve de Mistura ile
telefonlaştığını açıklamıştı.
Suriye iç savaşına müdahale eden devletler arasında muhalif
gruplardan hangilerinin görüşmelere katılacağı hususunda görüş
ayrılıkları çıkmıştı. Suudi Arabistan radikal İslamcı Ahrar el Şam
örgütünün de Cenevre'de temsil edilmesini isterken Rusya, Beşar
Esad'ın onayladığı ılımlı muhalif grupların görüşmelere katılmasında
ısrar ediyor. Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin
(PYD) müzakere masasına oturmasına ise Türkiye karşı çıkıyor.
PYD'nin silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG), IŞİD'le
mücadelede Batı'nın önemli müttefikleri arasında yer alıyor.
Türkiye YPG konusunda ısrarlı
Ankara'da Türkiye-Avrupa Birliği (AB)
Siyasi Diyalog Toplantısı
çerçevesinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Komşuluk
Politikası ve Genişleme Müzakereleri'nden sorumlu üyesi Johannes
Hahn ile görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
düzenlenen basın toplantısında Cenevre toplantısının ertelenmesine
ilişkin bazı ülkelerin muhalefeti sulandırmaya yönelik çabaları
olduğunu belirterek, “Biz buna karşıyız. Özellikle YPG gibi terör
örgütlerinin de muhalefetin içinde yer almasını istemek bu süreci
akamete uğratmaktır. Bunun son derece tehlikeli olduğunu
söylememiz lazım” dedi.
Önde gelen Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Yüksek Müzakere
Komitesi ise Cenevre'deki görüşmelere katılıp katılmayacağını salı
günü açıklayacağını duyurdu.