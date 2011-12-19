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Dünya

Suriye Arap gözlemcileri kabul edecek

uriye ile Arap Birliği arasında Arap Birliği barış planı çerçevesinde gözlemcilerin Suriye'ye gönderilmesini öngören protokol Kahire'de imzalandı.

19 Aralık 2011 02:00

T24- Suriye ile Arap Birliği arasında Arap Birliği barış planı çerçevesinde gözlemcilerin Suriye'ye gönderilmesini öngören protokol Kahire'de imzalandı.

Protokol, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad ile Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi başkanlığındaki Arap Birliği heyeti arasında imzalandı.

Arap Birliği barış planı, muhaliflerle hükümet arasında diyalog sürecinin başlamasını, Arap Birliği'nin Suriye'ye gözlemci heyeti göndermesini, Suriye'deki şiddetin durdurulmasını, Suriye askerlerinin kentlerden çekilmesini ve Suriye'de olaylar sırasında tutuklananların serbest bırakılmasını içeriyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de Şam'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda basına yaptığı açıklamada, El Arabi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, birliğin protokolde Suriye'nin istediği değişiklikleri yapması üzerinde anlaştıklarını ve Suriye'nin üzerinde değişiklikler yapılan protokol metnini Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalandığını söyledi.

Muallim, "Protokolde değişiklik yapılmasaydı, metni kabul etmezdik" dedi.

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