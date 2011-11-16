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Dünya

Suriye Arap Birliği toplantısına katılmayacak AMMAN (A.A)

16 Kasım 2011 05:10

-Suriye Arap Birliği toplantısına katılmayacak AMMAN (A.A) - 16.11.2011 - Suriye'nin, Fas'ta yapılacak Arap Birliği toplantısına katılmayacağı bildirildi.  Resmi Suriye ajansının haberinde, Suriye'nin Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmayacağı belirtilirken, neden böyle bir karar alındığı konusunda açıklama yapılmadı. Fas Dışişleri Bakanı Taib Fassi Fihri, daha önce Suriye'nin toplantıya katılmasının hoş karşılanacağını söylemişti. Arap Birliği, geçen haftasonu yaptığı toplantıda, Şam yönetiminin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle Suriye'nin üyeliğinin askıya alınmasını kararlaştırmıştı.

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