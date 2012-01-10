-Suriye Arap Birliği gözlemcilerini koruyacak BEYRUT (A.A) - 10.01.2012 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim, ülkesinin Arap Birliği gözlemcilerini koruyacağını söyledi. Muallim, Suriye'deki Arap Birliği gözlemci heyetinin başkanına, Suriye'nin, "gözlemcileri koruma ve üyelerin güvenliğini sağlama sorumluluğunu üstlenmeyi sürdüreceğini" bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Muallim'in, "gözlemci heyetinin misyonlarını engelleyecek herhangi bir eyleme izin vermeyeceğini" söylediği belirtildi. Muallim ayrıca, "heyetin maruz kaldığı, misyonlarını engelleyen eylemleri kınadığını" da dile getirdi. Arap Birliği'nin operasyonlar dairesi başkanı Adnan El Kudeyr, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Birliğin Lazkiye kentini ziyaret eden gözlemcilerini taşıyan araçların, göstericilerin saldırısına uğradığını, saldırıda 11 gözlemcinin hafif yaralandığını söylemişti. Birlik'ten yapılan açıklamada da Suriye'deki gözlemci heyetine protestocuların düzenlendiği saldırı kınanmış, Suriye hükümetinin, gözlemcileri koruyacağına yönelik taahhüdünü yerine getirmekte başarısız olduğu belirtilmişti.