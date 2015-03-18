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Dünya
Deutsche Welle

Suriye: 'ABD'ye ait keşif uçağını düşürdük'

Suriye, ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. ABD, Suriye üzerinde görev yapan bir keşif uçağıyla irtibatın kaybedildiğini doğruladı.

18 Mart 2015 12:45


Suriye resmi haber ajansı Sana, keşif uçağının ülkenin batısındaki Lazkiye yakınlarında hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle düşürüldüğünü duyurdu. Suriye'nin iddiası henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından gündeme getirilen Esad rejimiyle müzakere tartışmasında Almanya ABD Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de görüşlerini açıkladı.

Steinmeier, Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla Suriye yönetimiyle görüşmenin ihtimal dışı bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Esad ile müzakere tartışması

Kerry'nin açıklamaları, Avrupalı ve Arap müttefiklerin büyük tepkisini çekmişti. Fransa Başbakanı Manuel Valls, "Beşar Esad orada olduğu sürece Suriye için hiçbir çözüm bulunmayacak. John Kerry de bunu biliyor" derken, Türk hükümeti müzakere önerisine tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "200 binden fazla kişiyi öldürmüş ve kimyasal silah kullanmış bir rejimle müzakere edilemeyeceğini" açıklamıştı. Türkiye Başbakanı Davutoğlu da Esad ile yapılacak olası görüşmelere atfen Esad ile müzakereleri Hitler ile el sıkışmaya benzetmişti.

Suriye'deki iç savaş yaklaşık dört yıldır sürüyor. Suriye yönetimi ile muhalefet arasında "Cenevre görüşmeleri" adı altında yapılan barış müzakereleri bir yıl önce başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Suriye'deki çatışmalar sırasında bugüne kadar en az 220 bin kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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