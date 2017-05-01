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BBC Türkçe

Suriye: ABD destekli milisler IŞİD'i Tabka'da geriletti

Suriye Demokratik Güçleri Rakka'nın batısındaki stratejik Tabka kasabasının altı mahallesini daha ele geçirdiğini ve baraj gölünün önemli kısmını kontrol ettiğini söylüyor.

01 Mayıs 2017 16:31

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'i stratejik olarak önemli Tabka kasabasında gerilettiklerini ve Tabka baraj gölünün hemen tamamını kontrol ettiklerini söylüyorlar.

Suriyeli savaşçılar Tabkanın altı mahallesinde şiddetli sokak çatışmaları ile IŞİD'i püskürttüklerini belirtiyorlar.

Kürt ve Arap savaşçıların oluşturduğu SDG'ye ABD özel kuvvetleri kara, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon da hava desteği veriyor.

Altı mahallesinin daha ele geçirildiği bildirilen Tabka, Rakka'nın 50 km batısında IŞİD'in ana komuta merkezlerinden biri.

SDG tarafından yapılan açıklamada IŞİD'in artık Tabka kentinin sadece baraj gölüne bakan kuzeyini kontrol edebildiği kaydedildi.

BBC Dünya Servisi Ortadoğu editörü Alan Johnston SDG'nin Tabka'yı almasının IŞİD'in kendi kalesinde daha büyük baskı altında olduğunun yeni bir işareti olduğuna dikkat çekiyor.

IŞİD Suriye'de geniş bir alana elektrik veren bir hidro elektrik santral ve baraj gölünün çevresindeki Tabka'yı 2014 yılında ele geçirmişti.

Londra merkezli Suriye Gözlemevi adlı kuruluş da SDG'nın artık Tabka'nın kontrolünü hemen tamamen ele geçirdiğini ama IŞİD'in hala intihar bombacıları ve intihar araçları kullanarak ilerleyişi durdurmaya çalıştığını bildiriyor.

Çatışmadan kaçan çok sayıda sivil SDG güçleri tarafından derme çatma bir sal ile Tabka baraj gölünden geçirilerek tahliye edildi.

Ailesiyle birlikte çatışma alanından kaçan İsmail Muhammed Tabka'nın içinde durumun çok kötü olduğunu söylüyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Muhammed "İnsani durum gerçekten kötüydü. İnsanlar çok yorgün ve bitkin" dedi.

İnsanların psikolojik olarak da çok yıprandığını söyleyen Muhammed kurtulduklarına hala inanamadığını söyledi.

Barajın çatışmalarda hasar görmüş olabileceğinden kaygılanan SDG geçen ay mühendislerin barajı incelemesine fırsat vermek için saldırı harekatına ara vermişti.

Birleşmiş Milletler (BM) barajın çökmesi halinde taşacak suların çok büyük bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Rakka'dan da bir çok sivilin kaçmaya başladığı ama IŞİD'in kentte dolaşan arabalardan sürekli olarak insanlara kenti tahliye etmemeleri için çağrı yaptığı haberleri geliyor.

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