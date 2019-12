-Suriy sınırındaki bayramlaşma iptal edildi GAZİANTEP/KİLİS (A.A) - 28.08.2011 - Türkiye ile Suriye'de yaşayan akrabalar arasında sınır ötesinde yapılan bayramlaşma programının, Suriye'deki olaylar nedeniyle bu yıl askıya alındığı bildirildi. Kilis Valisi Yusuf Odabaş, Suriye'de yaşanan olaylar yüzünden, sağlıklı bayramlaşma yapılamayacağı gerekçesiyle, sınırdaki bayramlaşma programının iptal edildiğini belirtti. Kilis'in 111 kilometre Suriye sınırı bulunduğunu belirten Odabaş, şunları söyledi: ''Vatandaşlarımız Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinde Suriye'ye gidip geliyorlar. Suriye'deki olaylar dolayısıyla gidiş gelişlere birtakım sınırlamalar gelmiş durumda. Her yıl Ramazan Bayramı'nda Suriyeliler, Kurban Bayramı'nda ise bizim vatandaşlarımız Suriye'deki yakınları ile bayramlaşmak için gidiyorlardı. Bu konuda gelen talepleri, İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına değerlendirmek için intikal ettirdik, henüz bugüne kadar bir talep gelmedi. Bundan sonra da gelen talepler neticesinde sağlıklı bir bayramlaşma yapılamayacağı düşüncesiyle tüm sınırda bayramlaşma iptal edildi'' dedi. -Karkamış sınırında bayramlaşma yapılmayacak Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle bu yıl Karkamış Sınır Kapısı'nda bayramlaşma yapılmayacağı bildirildi. Karkamış Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Karkamış ilçesinde her bayram gerçekleştirilen sınır ötesi bayramlaşma uygulamasının, Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi. ''Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma için müracaat hakkı bu bayram Suriye halkınındı, ancak şu ana kadar Kaymakamlığımıza, ülkemizde bayramlaşma olacak ve bu çerçevede bayramlaşma nedeniyle Karkamış Gümrük Kapısı'nda geçişler sağlanacak diye her hangi bir yazı ve bildiri gelmedi. İşte bu nedenle Ramazan Bayramı'nda sınır ötesi bayramlaşma yapılmayacak.'' Öte yandan bu yıl 23.'sü yapılmak istenen yatılı bayramlaşma 2000 yılından beri gerçekleştiriliyor. 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile Türkiye ve Suriye, arasındaki sınırın belirlenmesinden sonra sınırın iki yakasında 22 kez bayramlaşma gerçekleştirildi. Her bayramda Kilis, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ile Mardin'e bağlı sınır kapılarından 75 bin kişi 48 saatliğine Suriye'ye veya Türkiye'ye giriş çıkış yapıyor. 2000 yılından önce tel örgülerin arkasından iki ülke vatandaşlarının birbirlerine hediye atması ve birbirlerinin uzaktan bayramını kutlamasıyla yürek burkan görüntülerin Türk ve dünya medyasında yer alması üzerine Türkiye ve Suriye'deki sınır valileri bir araya gelerek, bayramlaşmanın ilk önce gümrük sahalarında yapılmasına izin verdiler. Daha sonra bu uygulamadan vazgeçilerek, akrabaların birbirlerine 48 saatliğine konuk olmasına izin veriliyordu.