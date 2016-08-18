'Sürgün İnek' filminin yapımcısı tutuklandı

‘Sürgün İnek’ filminin yapımcısı yazar ve Yedirenk Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tokul, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında yakalanan ve tutuklanan Tokul’un, daha önce örgütün Konya, Kazakistan ve Avusturya imamlığını yaptığı ileri sürüldü.

Ayhan Özen’in yönettiği filmde Hasan Kaçan, Şebnem Sönmez, Cezmi Baskın, Fırat Tanış, Vildan Atasever, Burak Satıbol, Serkan Öztürk, Hüseyin Soysalan, Savaş Bayındır ve Eşref Kolçak gibi isimler yer alıyordu.

2014 tarihinde vizyona giren filmin konusu tanıtımlarda şöyle anlatılmıştı:

“Türkiye’nin bir köyünde yaşayan halk, 28 Şubat süreci nedeniyle endişelendiği esnada, okulun bahçesine otlamak amacıyla giren Şevket Çetin (Hasan Kaçan)’e ait bir ineğin Atatürk büstünü kırması sonucunda olaylar gelişir. Karısı Cemile ile birlikte ineklerini çok seven çift olayın duyulmaması için çeşitli yollara başvururlar. Ancak olayın duyulması ile birlikte tüm köy halkı ineği bulmak için ellerinden geleni yapacaklardır.”