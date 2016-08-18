T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

'Sürgün İnek' filminin yapımcısı tutuklandı

'Sürgün İnek' filminin yapımcısı Ali Tokul, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında tutuklandı

18 Ağustos 2016 23:22

‘Sürgün İnek’ filminin yapımcısı yazar ve Yedirenk Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tokul, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında yakalanan ve tutuklanan Tokul’un, daha önce örgütün Konya, Kazakistan ve Avusturya imamlığını yaptığı ileri sürüldü. 

Ayhan Özen’in yönettiği filmde Hasan Kaçan, Şebnem Sönmez, Cezmi Baskın, Fırat Tanış, Vildan Atasever, Burak Satıbol, Serkan Öztürk, Hüseyin Soysalan, Savaş Bayındır ve Eşref Kolçak gibi isimler yer alıyordu.

2014 tarihinde vizyona giren filmin konusu tanıtımlarda şöyle anlatılmıştı:

“Türkiye’nin bir köyünde yaşayan halk, 28 Şubat süreci nedeniyle endişelendiği esnada, okulun bahçesine otlamak amacıyla giren Şevket Çetin (Hasan Kaçan)’e ait bir ineğin Atatürk büstünü kırması sonucunda olaylar gelişir. Karısı Cemile ile birlikte ineklerini çok seven çift olayın duyulmaması için çeşitli yollara başvururlar. Ancak olayın duyulması ile birlikte tüm köy halkı ineği bulmak için ellerinden geleni yapacaklardır.”

 

ETİKETLER

Sürgün İnek filmiAli TokulFETÖtutuklandıyapımcımahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24