Ş.Urfa'da ve K.Maraş'ta kaza: 15 ölü

T24 - Şanlıurfa'da bir aracın kanala düşmesi sonucu 7 kişi öldü. Gece kaza yapan aracın kanala düştüğü günün ağarmasıyla farkedildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ise 8 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.



Akçakale-Harran yolunun fidanlık mevkisinde gece geç saatlerde bir otomobil kanala düştü.



Aracın kanala düştüğü sabah fark edildi. Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi.



Kahramanmaraş'taki kazada 8 kişi yaşamını yitirdi



Elbistan'dan Kahramanmaraş'a giden Ekrem Demirci yönetimindeki 46 K 3032 plakalı yolcu minibüsü Göksun kara yolu 15. kilometresi Püren geçidi mevkisinde yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeni ile devrildi.



Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ve vatandaşların otomobilleri ile Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Cesetlerin ve yaralıların kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

