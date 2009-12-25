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Yaşam

Ş.Urfa'da ve K.Maraş'ta kaza: 15 ölü

Şanlıurfa'da bir aracın kanala düşmesi sonucu 7 kişi öldü. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazadaysa 8 kişi yaşamını yitirdi.

25 Aralık 2009 02:00

T24 - Şanlıurfa'da bir aracın kanala düşmesi sonucu 7 kişi öldü. Gece kaza yapan aracın kanala düştüğü günün ağarmasıyla farkedildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ise 8 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Akçakale-Harran yolunun fidanlık mevkisinde gece geç saatlerde bir otomobil kanala düştü.

Aracın kanala düştüğü sabah fark edildi. Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'taki kazada 8 kişi yaşamını yitirdi

Elbistan'dan Kahramanmaraş'a giden Ekrem Demirci yönetimindeki 46 K 3032 plakalı yolcu minibüsü Göksun kara yolu 15. kilometresi Püren geçidi mevkisinde yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeni ile devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ve vatandaşların otomobilleri ile Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cesetlerin ve yaralıların kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

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