Süreyya Karabulut'un iki şartı!

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, canlı yayında Gariboğlu ailesinden bir istekte bulundu.



Başı kesilerek öldürülen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu ailesinden 3 milyon euro helallik istedi. Fox TV’ye konuşan Süreyya Karabulut, Garipoğlu ailesinden kendisine gönderilen haberde “Cinayete karşılık helallik” teklif edildiğini, kendisinin bunu 2 şartla kabul edebileceğini söyledi. Karabulut, ilk şartının cinayet zanlısı Cem Garipoğlu’nun adalete teslim edilmesi olduğunu, ikinci şartının ise kendisine helallik bedeli olarak 3 milyon euro ödenmesi olduğunu belirtti. Süreyya Karabulut, “3 milyon euro verirlerse hakkımı helal ederim dedi” dedi

