‘Süreyya aynı bana benziyor’

Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, sperm bankasından hamile kalarak cumartesi günü dünyaya getirdiği kızının ismini Süreyya koydu.



43 yaşındaki Özkul, Leyla Bilginel’den sonra sperm bankasından hamile kalan ikinci ünlü isim olmuştu. Sezaryenle doğuran Özkul “Eski isimleri sevdiğimden kızımın ismini Süreyya koydum. Süreyya kumral, aynı bana benziyor” diye konuştu.



Bankadan torun geldi



Kıbrıs'ta sperm bankasından aldığı spermle hamile kalan Güner Özkul, anne oldu. Ünlü aktör Münir Özkul'un kızı olan Güner Özkul, kızına "Süreyya" adını verdi. Güner Özkul'un oyuncu annesi Suna Selen, "Kızım hamileliği boyunca karnını 'Prensesim benim' diyerek sevdi. Bu yüzden kızına, güzelliğiyle ünlü Prenses Süreyya'nın adını koydu" dedi.



Son İran Şahı Pehlevi'nin 1951'de evlendiği Prenses Süreyya, tahta erkek varis veremediği için saraydan uzaklaştırılmış ve "Mahzun Prenses" ya da "Sürgündeki Prenses" olarak anılmıştı.

