Süresi dolacak 10 Koronavirüs aşısını risk grubundaki kişilere uygulayan doktor işinden atıldı, aşıları çalmakla suçlandı

ABD'nin Texas eyaletinde Hasan Gokal isimli bir doktor, elinde kalan ve 6 saat içinde etkisiz hâle gelecek 10 doz Koronavirüs aşısını çevresinde olan ve tanımadığı risk grubundaki çeşitli kişilere uyguladı. Aşılar etkisiz hâle gelmeden akciğer hastalığı olan eşine de aşı yapan doktor Gokal, 10 aşıyı çalmakla suçlandı ve işine son verildi.

The New York Times'ta yer alan habere göre, Texas'ın Houston kentinde çalışan Dr. Hasan Gokal, süresi dolacak aşıları risk grubunda olduğunu bildiği insanlara uyguladığı için aşıları çalmakla suçlandı. Öte yandan yaşadıklarını anlatan Gokal, elindeki 10 doz aşının etkisiz hâle gelmek üzere olduğunu ve eldeki aşıların çöpe gitmemesi için hızlı bir şekilde harekete geçtiğini söyledi. Risk grubunda olduğunu bildiği kişilere ulaşan Gokal, kendi eşi ve tanımadığı birkaç kişi dâhil olmak üzere 10 kişiye aşı uyguladı.

Gokal, aşıları uyguladıktan sonra, gerekli belgeleri doldurduğu, iş yerideki yöneticisini ve meslektaşlarını durumdan haberdar ettiğini söyledi. Birkaç gün sonra yöneticisi ve hastanenin insan kaynakları direktörü tarafından çağırıldığını anlatan Gokal, dozların süresi dolacağı için "aşıları boşa harcamamak" yönündeki sorumluluğunu yerine getirdiği savunmasını yaptığını ancak işine son verildiğini söyledi.

Kısa süre içinde Gokal'ın 10 doz aşıyı "çaldığına" dair işlem başlatıldı.

Dr. Gokal hakkında 10 doz aşıyı çalmakla yapılan suçlama, bir hâkim tarafından "temelsiz" olduğu gerekçesiyle reddedildi. Bölge Savcısı ise suçlamaları büyük jüriye taşıyacağını söyledi. Savcı, Gural'ın çıkarcı olduğunu belirtirken avukatı, sorumluca davrandığını savundu.