T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Sürekli IMF ile çalışıp ekonomiye yön veremeyiz'

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, IMF ile anlaşmanın da bir sonunun olması gerektiğine dikkat çekti.

21 Ekim 2009 03:00

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "İster IMF ile olsun ister IMF'siz, Türkiye'ye sermaye girişlerindeki artışın döviz kurlarında bir etkisi olacak, bu inkâr edilemez" diyerek ancak IMF ile anlaşmanın da bir sonunun olması gerektiğine dikkat çekti.

Yılmaz,Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Dünya gazetesi işbirliğiyle Eskişehir Anemon Otel'de dün düzenlenen etkinlikte "Para Politikaları" konulu konferans verdi ve soruları yanıtladı. Kriz öncesine dönüş için bir tarih veremeyeceğini söyleyen Yılmaz, dışarıdan ikinci bir darbe gelmezse 2010'un ortalarına doğru bugün bulunan noktadan daha iyi olacağını belirtti.

IMF ile ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kendisi ve Hazine Müsteşarı'ndan bir şey duyulmadığı sürece diğer söylentilerin spekülasyon olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kriz kararlarını alırken IMF'nin faydası olmadı diyemem. Ancak sorulması gereken soru şu: Biz toplum olarak kendi iç dinamiklerimizle aklımızın söylediği, başkalarının da söylediği doğruları kendi kendimize yapamaz mıyız? Yapabiliriz ve yapmamız gerekir. Dolayısıyla biz sürekli IMF ile birlikte çalışıp sistemimize, ekonomimize yön vermemeliyiz, veremeyiz" dedi. IMF ile anlaşmanın bir sonunun olması gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Bir anlaşma yaptınız, bir anlaşma daha, bir anlaşma daha... Bunun sonu nerede bitecek? Bir yerde bunun artık bitmesi lazım. Artık kendi kendimize, doğru ve rasyonel kararlar almayı becerelim" diye konuştu.
 
Sermaye girişi artarsa kur etkilenir

İster IMF ile olsun ister IMF'siz, Türkiye'ye sermaye girişlerindeki artışın döviz kurlarında bir etkisi olacağına dikkat çeken Yılmaz, bunun yönetilmesi gerektiğini kaydetti. Hazine Müsteşarlığı'yla yakın temas halinde bulunduklarını ve ellerinde de birtakım araçlar olduğunu söyleyen Yılmaz, ülkeye giren dövizin kurlar üzerinde değerleme baskısı yapacağını dile getirdi.

Türkiye,Çin ve Hindistan durgunluktan erken çıktı

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "Türkiye ekonomisi Çin ve Hindistan gibi durgunluktan erken çıkan ülkeler arasında yer aldı" dedi. Yılmaz, "Mali disiplinle ilgili olarak yapılanları şu andaki kararlarımızın içine yerleştirmiş durumdayız. Dolayısıyla ortaya konulan orta vadeli program kendi içinde tutarlı ve gerçekçi bir program" dedi. Yılmaz, artık 2010 ve ilerisi için hükümetin, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyadaki hükümetlerin mali disipline tekrar nasıl dönüleceğini göstermeleri gerektiğini söyledi. Orta Vadeli Programla bir patika çizildiğini ve bundan sonrasının bunun nasıl yapılacağı, içinin nasıl doldurulacağıyla ilgili olduğunu vurgulayan Yılmaz "Söylenenlerin içi doldurulduğu sürece para politikasının değişmez, içi doldurulmazsa duruş yeniden gözden geçirilir" dedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24