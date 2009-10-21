'Sürekli IMF ile çalışıp ekonomiye yön veremeyiz'

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "İster IMF ile olsun ister IMF'siz, Türkiye'ye sermaye girişlerindeki artışın döviz kurlarında bir etkisi olacak, bu inkâr edilemez" diyerek ancak IMF ile anlaşmanın da bir sonunun olması gerektiğine dikkat çekti.





Yılmaz,Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Dünya gazetesi işbirliğiyle Eskişehir Anemon Otel'de dün düzenlenen etkinlikte "Para Politikaları" konulu konferans verdi ve soruları yanıtladı. Kriz öncesine dönüş için bir tarih veremeyeceğini söyleyen Yılmaz, dışarıdan ikinci bir darbe gelmezse 2010'un ortalarına doğru bugün bulunan noktadan daha iyi olacağını belirtti.





IMF ile ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kendisi ve Hazine Müsteşarı'ndan bir şey duyulmadığı sürece diğer söylentilerin spekülasyon olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kriz kararlarını alırken IMF'nin faydası olmadı diyemem. Ancak sorulması gereken soru şu: Biz toplum olarak kendi iç dinamiklerimizle aklımızın söylediği, başkalarının da söylediği doğruları kendi kendimize yapamaz mıyız? Yapabiliriz ve yapmamız gerekir. Dolayısıyla biz sürekli IMF ile birlikte çalışıp sistemimize, ekonomimize yön vermemeliyiz, veremeyiz" dedi. IMF ile anlaşmanın bir sonunun olması gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Bir anlaşma yaptınız, bir anlaşma daha, bir anlaşma daha... Bunun sonu nerede bitecek? Bir yerde bunun artık bitmesi lazım. Artık kendi kendimize, doğru ve rasyonel kararlar almayı becerelim" diye konuştu.

Sermaye girişi artarsa kur etkilenir



