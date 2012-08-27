Merdivenden düşünce 'sürekli ereksiyon' hastalığına yakalandı

Yıllar önce merdivenlerden düşüp, genital bölgesini yaralayan 44 yaşındaki hemşire, henüz tedavisi olmayan 'Sürekli genital ereksiyon' hastalığına yakalandı.

İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki Kim Ramsey isimli hemşire zorlu bir hastalıktan muzdarip. Seneler önce merdivenlerden düştüğünde genital bölgesinde hasar oluşan Ramsey, o günden beridir sürekli orgazm oluyor.

Ufak hava değişiklikleri, trenlerin ve arabaların sallantısı, hatta temizlik yapmak bile talihsiz hemşirenin rahatsızlığını tetikliyor.

Tedavi olmak için gittiği doktorlar Ramsey'e 'sürekli genital ereksiyon' tanısı koymuşlar ve bu rahatsızlığın henüz bir tedavisi yok.