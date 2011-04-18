T24 - Nükleer ve hidroelektrik santral projelerine karşı ''Sürekli aydınlık için 'One Minute' karanlık'' adıyla sosyal paylaşım siteleri üzerinden yeni bir eylem başladı. Sanatçılardan da 'One minute' eylemine destek geldi.







Eylem çağrısı sanatçılardan geldi.

Eylemin adı, ''Sürekli aydınlık için 'One Minute' karanlık''; yapılış nedeni ise nükleer santral ve hidroelektrik santraller tehlikesine karşı halkı uyarmak.

Eylem kapsamında, her akşam saat 21.00'de ışıklar kapatılacak.

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütlenen gruba sanatçılardan da destek geldi.

Kamera karşına geçen sanatçılar herkesi eyleme katılmaya davet etti.

Eylem, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda başlayacak; 12 Haziran şeçimlerinde son bulacak.





