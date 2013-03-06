Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen '8 Mart Kadınlar Günü' etkinliğinde konuşan Pervin Buldan, "AK Parti yine oy ve seçim hesapları yaparak, yine bu halkı kandırmak mı istiyor?' diye kimsenin kuşkusu olmasın. Öcalan, sürecin içinde ve müzakere masasındaysa, hiç kimse bu halkı kazandıramaz ve oyalayamaz." dedi.

'Sürecin adına barış süreci de İmralı süreci de diyebiliriz'

Konuşmasında kadın hakları ve barış süreciyle ilgili gündemdeki konulara da değinen Buldan, "Bu mücadelede belki de bugünlerde son demleri yaşanan barış ve çözüm sürecinde bulunuyoruz. Barış sürecine kadınların katkı sunmasını bekliyoruz. Kadınların bu sürece aktif olarak katılmaları gerektiğini ve bu rolü ve bu misyonu en iyi şekilde yerine getireceklerine olan inancımız tamdır. Bir süreç başlamış, bunun adına 'barış süreci' de 'İmralı süreci' de 'çözüm süreci' de diyebiliriz. Bu sürecin barış, müzakere ve diyalog sürecine evrilebilmesi için de müzakerelerin başlayabilmesi için de zamana ihtiyacımız var. Öcalan ile yaptığımız görüşmelerden sonra da bu süreci sekteye uğratmak isteyen ve sabote etmek isteyenler vardır. Bundan sonra da olabilir. Ama biz o kadar kararlı ve inançlıyız ki önümüze çıkabilecek olan her engelli aşacak bir iradeye sahibiz. Bizim sürecimizi sekteye uğratmak ve sabote etmek isteyenler, kararlığımız ve irademiz karşında pes etmek durumunda kalacak. Barış sürecinin bu coğrafyaya çok kısa bir zamanda geleceğini ümit ediyoruz.

Buldan şöyle konuştu: "Bu süreçte Öcalan'ın başlatmış olduğu müzakere ve diyalog sürecinde, Öcalan ile birlikte olduğumuzu ve arkasında durduğumuzu ve destek verdiğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Öcalan onurlu bir barışın temellerini İmralı'da atıyor. 'AK Parti yine oy hesapları mı seçim hesapları mı yapıyor? Yine bu halkı kandırmak mı istiyor?' diye kimsenin kuşkusu olmasın. Öcalan'ın bu sürecin içinde ve bu müzakere masasındaysa, hiç kimse bu halkı kazandıramaz ve oyalayamaz diyoruz."

'Öcalan 14 yıldır İmralı'da barış projeleri yapıyor'

Abdullah Öcalan'ın 14 yıldır İmralı'da barış projeleri yaptığını savunan Buldan, "Bu süre zarfında Kürt halkının da her zaman meydanlarda Öcalan'ın arkasındaydı. Ama bu süreçte bu halk kararlığı ve iradeyi göstermek zorundadır. Bu halk birlikteliğini sürdürdüğü müddetçe kimse bu halkın sırtını yere getiremeyecektir. 21. yüzyıl kadınların, barışın ve Öcalan'ın özgürlüğüne kavuştuğu yıl olacaktır. Bu sürece destek vermek sadece biz Kürtlerin değil, bu coğrafyada yaşayan 75 milyon insanın destek vermesi gerekiyor." diye konuştu.

'MHP ve CHP'ye destek olun çağrısı'

Konuşmasında barış sürecine her kesimin destek olması gerektiğine vurgu yapan Pervin Buldan, MHP'nin de CHP'nin de bu sürece destek vermesi gerektiğini belirtti.

Buldan, şunları kaydetti: "Tarihin süreci altın harflerle yazacağını herkesin iyi bilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bu tarih yazılacak. Bu tarih savaştan yana olanları da barıştan yana olanları da yazacak. Barıştan yana olanlar tarihe altın harflerle yazılacak, ama savaştan yana olanlar akıttıkları kanda boğulacaklar. Bu yüzden hiç kimse savaştan yana olmasın. Savaşın hiç kimseye faydası yok. Savaşta sadece insanlar ölür, analar ağlar, yürekler yanar, gencecik insanlar toprağın altına girer. Savaşta yaşamını yitirir. Hiç kimsenin hayatını yitirmemesi için barıştan yana tavrını ortaya koyması gereken bir süreci yaşıyoruz. Bu çağrımız CHP ve MHP'ye. Bu sürecin sağlıklı şekilde yürümesi için Türkiye'de yaşayan herkesten destek bekliyoruz."