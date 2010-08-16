T24 - Spor Toto Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe M.P. Antaya'yı 4-0 gibi farklı bir skorla geçerken, Sabah gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe ideal kadrosuna yakın bir kadroyla çıkınca, yüksek tempoyla iyi futbol oynayarak daha ilk yarıda maçı bitirdi ve bu süreç Aykut Kocaman'ın lehine gelişiyor" dedi.





Rıdvan Dilmen'in Sabah gazetesinde "İdeale yakın kadro, yüksek tempo, iyi futbol" başlığıyla yayımlanan (16 Ağustos 2010) yazısı şöyle:







İdeale yakın kadro, yüksek tempo, iyi futbol



Maç öncesi hemen hemen herkeste karamsar bir tablo vardı. Açıkçası ben yazılarımda ve yaptığım yorumlarda karamsar tablonun gereksiz olduğunu dile getiriyordum. Düşünün; sezon başı çalışmalarında koca sezon oynayacağınız takımdan 13-14 oyuncuyla beraber olabiliyorsunuz. Belki bunun bedelini Şampiyonlar Ligi'nin ön elemesinde elenerek ödüyorsunuz ama süreç Aykut Kocaman'ın lehine gelişiyordu. En azından geniş kadroda yer alacak oyuncuların performansları hem kendi hem Fenerbahçe'deki geleceklerini gösterecekti. Dün Antalyaspor'a karşı oynayan takıma bakıyoruz. Young Boys'a karşı iki maçtaki kadroda görev yapan sekiz futbolcu (Bekir, Önder, Kazım, Deivid, İlhan, Gökhan Ünal, Selçuk ve Dia) dün yok. Selçuk ve Dia - ben büyük takımlarının 18'inin iyi olması gerektiğini savunuyorum - bu takım için iyi sınav verdiler.



Dün Aykut Kocaman ideale yakın kadroyla çıkınca ve takım da çok eleştirilince futbolcular öyle bir başladı ki, iş erkenden koptu. Geçen seneden kalecileri, iki stoperi Erhan ve Yalçın, onların önünde Jedinak gibi oyuncuları olmayan Antalya ne olduğunu anlamadan 4 oldu.







Süreç Kocaman'ın lehine





Süreç Aykut Hoca'nın lehine işliyordu dedik. Bu süreçte Santos biraz fiziğini geliştirdi. Lugano, Gökhan Gönül ve Mehmet Topuz gelince Alex'in de performansı arttı. Semih'i de unutmamak lazım. Semih bu ülkenin yerli statüdeki en iyi santrforu. Bakıyoruz; Trabzonsporlu Jaja kimin bölgesine geldi? Teofilo'nun. O ne yaptı? İki maçta beş gol attı. Niang, Semih ile rekabete geldi. Semih de dün iki tane attı.





Fenerbahçe ideal kadrosuna yakın bir kadroyla çıkınca, yüksek tempoyla iyi futbol oynayarak daha ilk yarıda maçı bitirdi.





Mehmet Özdilek'in bundan ders alacağını umuyorum. Özellikle omurganın göbeğinde, defans ve orta sahada ciddi problemleri var.





Fenerbahçe takımında iyi oynayan futbolcuyu mumla arıyorduk. Dün kötü oynayanı isteseniz de bulamazdınız. Bu galibiyet önemli. Lige iyi bir başlangıcın yanında, önümüzdeki 10 günde oynanacak iki tane PAOK ve aralarındaki Trabzonspor deplasmanı öncesinde büyük bir moral kazandırdı.



