Sur’daki yasağa kardeş belediye Seferihisar'dan tepki: İçimiz acıyor, kahroluyoruz…

Sokağa çıkma, operasyonlar ve çatışmalarla gündeme gelen Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde yaşananlara bir tepki de geçen yıl DBP’li Sur Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzalayan İzmir’in CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’den geldi.

T24’e konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen yıl Sur’u gezme imkanı bulduğunu belirterek, şunları söyledi: “Orası yaşayan bir tarih.Elimi sıkıp ‘Hoşgeldiniz’ diyen Sur insanının ne kadar samimi ve misafirperver olduğunu çok derinden hissetmiştim. Şimdi buralarda günlerdir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Operasyon ve çatışmalarda insanlar ölüyor. Dünya mirası tahrip oluyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Utanç içindeyiz, içimiz kanıyor, kahroluyoruz.”

Sur, İzmir’in Konak’ı…

Geçen yıl Sur Belediyesi ile “kardeş belediye protokolü” imzaladıklarını anlatan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu süreci şöyle anlattı: “Seferihisar'daki Kürt gecemizde Diyarbakırlı bir hemşehrimiz bu fikri önerdi. ‘Başkanım, sizi Sur ile kardeş yapalım’ diye… Sur neresi dedim. “Kentin göbeği’ dedi. Tamam dedim ve ilk biz onları davet ettik. Seferihisar çok muhafazakar bir yer. Geçmişte linç olayları da yaşanmıştı ama bu buluşmalarla ezberler bozuldu. Ve nitekim ‘Bu halkın kuyruğu yok, bunlar çok güzel çiğköfte yaparlarmış’ demeye başladılar. Ben Sur’u Diyarbakır’ın en ücra köşesindeki bir yerleşim yeri sanardım ancak meğerse İzmir’in Konak’ıymış. Sonra biz Sur’dan bir heyeti ağırladık. Davetliler eşleriyle birlikte geldi. Ancak onlar gelmeden ‘PKK’lılar geliyor’ diyenler de oldu. Ama onlar son derece medeni geldiler, bizimkiler son derece sıcak davrandılar. Kucaklaştık. Biz de Newroz’da Diyarbakır’a geldik. Barış, masa başında atılan imzalarla gelmez. Barış yerelden gelecek. Biz buna inanıyoruz. Küçük bir ölçek ama tüm Türkiye’ye örnek olsun istedik.”