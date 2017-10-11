Sur'daki kilise ve caminin kubbelerindeki kurşunları çalan hırsızlar yakalandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın merkez Sur İlçesi\'ndeki Protestan Kilisesi ile Hacı Hüsref Paşa Camii\'ndeki kurşun levhalarını çalan, aralarında kilise bekçisinin de bulunduğu 2 kişi, yakalandı.

Sur İlçesi, Cemal Yılmaz Mahallesi\'ndeki yasaklı bölgede bulunan Protestan Kilisesi ile Hacı Hüsref Paşa Camii\'nin kubbelerinde yer alan kurşun levhalarının çalındığının tespit edilmesi üzerine polis, harekete geçti. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, kilise ve cami kubbelerinden sökülen kurşunları çalan hırsızları bulmak için kentteki hurdacıların hepsini gezdi. Güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan polis, bir hurdacıya gelen 2 kişinin kurşunları verdiğini tespit etti. Kurşunları hurdacıya satarak, 10 bin lira aldığı tespit edilen ve eşkalleri belirlenen zanlıların olduğu adreslere dün operasyon düzenlendi. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen ve aralarında kilisenin bekçisinin de bulunduğu E.B. ile R.T.\'yi yakaladı.

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen zanlılar, sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olaya karıştığı belirlenen üçüncü kişi E.K.\'nın yakalanması için polis, çalışma başlattı.

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