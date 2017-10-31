Sur'daki görüntülerin 'mizansel' olduğu iddiası

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde “sokağa çıkma yasağı” ve çatışmaların 103 gün boyunca devam ettiği dönemde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 24 Şubat 2016’da basına "3 terörist teslim oldu" denerek verilen resimlerin 'mizansel' olduğu iddia edildi. Fotoğrafta yer alan kişilerin mahalleden çıktıkları ana ilişkin görüntülerine ulaşıldığı belirtildi. Görüntülerin olaydan iki gün sonra çekildiği öne sürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberi aynen şöyle:

Sur’da mahsur kaldığı belirtilen M.Ş.A., M.S.A. ve 18 yaşından küçük M.K., sokağa çıkma yasağının 28 Kasım 2015’ten beri devam ettiği Sur ilçesinden 22 Şubat 2016 tarihinde tahliye oldu. Gözaltına alınarak 26 Şubat 2016’da tutuklanan 3 kişi hakkında, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçunu işledikleri iddiasıyla, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Halen tutuklu olan bu kişilerin, dava dosyasında yer alan ve mahkemedeki ifadelerinde, tahliye olduklarında 1 gün boyunca Sur’da asker ve polislerce alıkonulduklarını, darp edilip, infaz edilmek ile tehdit edilerek mizansene zorla figüranlık yaptıklarını söyledi.

Silahsız siviller

Sanık avukatlarının talebi üzerine yargılamayı yapan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, M.Ş.A., M.S.A. ve 18 yaşından küçük M.K’nin tahliye olduğu anlara ilişkin görüntüleri Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden istedi. Tahliye anına ilişkin emniyetin gönderdiği görüntülerde, tahliye olan kişinin davanın en başından beri söylediklerini doğruluyor. Zırhlı araç kamerasından çekilen görüntünün 22 Şubat 2016 saat 15.15’te çekildiği görülüyor. Ses kaydı olmayan ve kesilmiş 2 dakikalık görüntüde sivil elbiseli olan M.Ş.A., M.S.A. ve M.K. görülüyor. Görüntüde silahsız olduğu görülen 3 kişinin arkasında bir tank olduğu, durdukları yerin ise çatışmalar nedeniyle yıkılmış, çamur içinde olduğu görülüyor. Sivil elbiseli ve elleri havada olan 3 kişi, zırhlı araçtan verildiği tahmin edilen komutlar doğrultusunda, soyunmaya başlıyor.

Her üç kişi, iç çamaşırlarına kadar soyunduktan sonra yere çömelerek ellerini havaya kaldırıyor. Görüntü, bir kişinin oradan ayrılmasıyla bitiyor. Sur’dan çıktıktan 2 gün sonra basına servis edilen mizansen görüntülerde ise tam teçhizatlı askerler, daha önce çatışmaların yaşandığı bir sokağın başında mevzilenerek, sokağın içindeki evlere bir süre ateş ediyor. Ardından bir asker “ateşkes” komutu verdikten sonra yüksek sesle, “Teslim olun! Kaçacak yeriniz yok” anonsu yapıyor. Sokağın sonunda görülmeyen ancak sesi duyulan bir kişinin, “Ateş etmeyin. Teslim oluyoruz” sesi duyuluyor. Ardından M.Ş.A., M.S.A. ve M.K. tek sıra halinde sokağın başında beliriyor. Askerler teslim olduğu ileri sürülen bu kişilerin üstünü aradığı sırada, “Gençler devletin güvencesi altındasınız. Bize emanetsiniz. Size kimse zarar vermeyecek” diyor. Mizansenin devamında ise 3 kişiye, Kobra tipi askeri zırhlı araçta bulunan megafon ile Sur’daki YPS’lilere teslim olmaları yönünde anons yaptırılıyor.

Mahkemede anlatmıştı

M.Ş.A., mahkemede verdiği ifadesinde mizansene ilişkin Sur’dan tahliye edildikten sonra, 1 gün boyunca Sur’da bir evde bekletildiklerini ifade ederek, “Ertesi gün askerler bize ‘Film çekilecek, oyun oynayacağız, siz de bu oyunun figüranı olacaksınız. Öyle gideceksiniz’ dediler. Bizi çatışmanın olduğu bir bölüme, askerlerin gezindiği bir yere götürdüler. Burada üstümüzdeki elbiseleri çıkardılar ve teslim oluyormuş gibi video çekimi yaptılar” demişti.