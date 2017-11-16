Sur'da yol yapımında kullanılan iş makinesine molotof kokteyli saldırı 

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur İlçesi\'nde altyapı çalışması yapan bir iş makinesi, dün gece saatlerinde park halinde bırakıldığı cadde üzerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin molotoflu saldırısı sonucu alev alarak yandı. Kullanılamaz hale gelen iş makinesine saldırı anı da güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Merkez Sur İlçesi Melik Ahmet Caddesi üzerinde altyapı çalışması yapan iş makineleri, mesailerinin bitiminin ardından sürücüleri tarafından çalışmanın yapıldığı cadde üzerinde park edildi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan cadde üzerinde park halindeki bir iş makinesine saat 23.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce önce camlarına taş atıldı. Ardından atılan 2 molotof kokteylli aracın iç kısmına isabet etti. Yanan iş makinesine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı ancak, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İş makinasına yapılan molotof kokteyli saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.

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