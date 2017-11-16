T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sur'da yol yapımında kullanılan iş makinesine molotof kokteyli saldırı 

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nde altyapı çalışması yapan bir iş makinesi, dün gece saatlerinde park halinde bırakıldığı cadde üzerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin molotoflu saldırısı sonucu alev alarak yandı

16 Kasım 2017 14:23

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur İlçesi\'nde altyapı çalışması yapan bir iş makinesi, dün gece saatlerinde park halinde bırakıldığı cadde üzerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin molotoflu saldırısı sonucu alev alarak yandı. Kullanılamaz hale gelen iş makinesine saldırı anı da güvenlik kamerası ile kaydedildi.
Merkez Sur İlçesi Melik Ahmet Caddesi üzerinde altyapı çalışması yapan iş makineleri, mesailerinin bitiminin ardından sürücüleri tarafından çalışmanın yapıldığı cadde üzerinde park edildi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan cadde üzerinde park halindeki bir iş makinesine saat 23.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce önce camlarına taş atıldı. Ardından atılan 2 molotof kokteylli aracın iç kısmına isabet etti. Yanan iş makinesine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı ancak, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İş makinasına yapılan molotof kokteyli saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak EMEKDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRSurKullanılamazMerkez SurMelik Ahmet CaddesiYolArdındanYananYangınBölgede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24